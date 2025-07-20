В Индонезии произошел пожар на пароме, где находились около 300 пассажиров, погибли не менее пяти человек, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на командующего индонезийским флотом вице-адмирала Дениха Хендрату.

Судно KM Barcelona 5 направлялось от архипелага Талауд в столицу провинции Северный Сулавеси Манадо. Пожар произошел, когда паром приближался к острову Талисе.

На фотографиях и видео, опубликованных Национальным поисково-спасательным агентством Индонезии, видно, что паром охвачен пламенем и черным дымом, а пассажиры в спасательных жилетах прыгают с борта в воду.

При этом жилетов на всех пассажиров не хватило, сообщает издание Detik со ссылкой на секретаря департамента здравоохранения Северного Сулавеси Джерри Хармонсина.

К месту происшествия направили три военных корабля. Из воды извлечено пять тел, в числе погибших беременная женщина. С судна эвакуированы более 280 пассажиров и членов экипажа. Сколько точно человек находилось на борту, неизвестно.

Нескольких выживших, которых уносило в море, спасли местные рыбаки. Причина пожара выясняется.

Пожар на борту начался около полудня по местному времени и быстро распространился, рассказала CNN Indonesia одна из пассажирок Кристиана Альвина.

«Кто-то крикнул, что в задней части корабля пожар. Мы сразу же запаниковали. Внезапно на мостик повалил дым. Мы тут же прыгнули в море», — сообщила женщина.

Альвина с семьей и другие пассажиры провели в воде около часа прежде чем прибыли спасатели. По данным Detik, в числе пострадавших оказалась группа полицейских с островов Талауд и их жены, которые направлялись на рабочее мероприятие в Манадо.

В начале июля у берегов Бали затонул паром, перевозивший 65 человек. Погибли 18 человек, 17 считались пропавшими без вести. Их поиски в которых принимали участие около 500 спасателей, военных и полицейских, продолжались около двух недель.

По предварительным данным комитета по безопасности на транспорте Индонезии, паром затонул из-за того, что в машинное отделение через открытую дверь попала морская вода.