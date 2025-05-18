Россия задержала в своих территориальных водах в Балтийском море нефтяной танкер Green Admire при выходе из эстонского порта Силламяэ. Об этом сообщает МИД Эстонии.

Судно принадлежит греческой компании Aegean Shipping. Оно следовало под флагом Либерии по международному маршруту, который был заранее согласован Россией, Эстонией и Финляндией, отметили в МИДе.

Ведомство пояснило, что такой путь был установлен из соображений безопасности и не был напрямую привязан к национальным морским границам. Конечной точкой должен был стать Роттердам.

ERR утверждает, что танкер вышел из порта Силламяэ около 18:30 17 мая, но после полуночи российские власти остановили судно. Танкер вынуждено направился к принадлежащему России острову Гогланд и прибыл туда утром 18 мая. По данным эстонской телерадиовещательной компании, Green Admire все еще стоит там на якоре.

В департаменте транспорта Эстонии сообщили ERR, что ранее подобных инцидентов не происходило. Однако после этого случая страна приняла решение изменить логистику движения судов в порт Силламяэ и из него: теперь они будут курсировать исключительно через эстонские территориальные воды, чтобы избежать задержаний в будущем.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал произошедшее свидетельством «непредсказуемого» поведения России и отметил, что о случившемся уже проинформированы союзники страны по международным организациям и блокам.

Цахкна связал инцидент с тем, что Эстония, Финляндия и другие страны Балтийского региона начали оказывать давление на теневой флот России.

«В рамках Европейского союза мы уже внесли более 300 судов теневого флота в санкционные списки. Мы проверяем все суда, их документы. И, как вы видите, у нас есть возможности при необходимости вмешиваться. <…> Конечно, России это абсолютно не нравится», — сказал он (цитата по ERR).

При этом Цахкна охарактеризовал ситуацию как «довольно спокойную» и заявил, что пока не видит необходимости в проведении переговоров с Россией.

14 мая ВМС Эстонии пытались задержать в международных водах танкер Jaguar, который следовал под флагом Габона. В операции участвовали эстонские судна, вертолет и МиГ-29 Военно-воздушных сил Польши.

Как пишет «Sputnik Ближнее зарубежье», эстонцы хотели заставить танкер войти в их территориальные воды, но экипаж не поддался. После этого силовики якобы начали «запугивать судно тараном и пытаться высадить на него десант с вертолетов».