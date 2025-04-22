Власти Таллина с мая прекратят выделять украинским беженцам единовременную компенсацию расходов на жилье. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR. Максимальный размер выплаты составлял 1,2 тыс. евро из расчета на одно домохозяйство.

Ранее жители Украины, получившие временную защиту, могли получить единоразовую компенсацию арендных расходов, пока они ищут себе постоянное жилье в республике.

При этом в Департаменте соцстрахования столицы Эстонии отметили, что поддержка украинских беженцев полностью не исчезнет, а лишь станет «более целенаправленной».

«Мы постепенно переходим к обычному порядку, при котором поддержка предоставляется в первую очередь тем, кто ходатайствует о международной или временной защите, не имеет в Эстонии поддержки и проживает в государственных центрах размещения по направлению Департамента полиции и погранохраны во время рассмотрения их заявления», — уточнили в ведомстве.

Прекращение выплат связано с завершением соглашения с городским департаментом социальной помощи и здравоохранения. Изучается вариант завершения соглашений и с другими ведомствами по всей стране, чтобы «обеспечить единый подход по всей стране и возвращение к обычному порядку».

В Департамент соцстрахования уточнили, что такой подход позволит гарантировать, что предоставляемая украинским беженцам поддержка будет зависеть не от места их проживания, а от того, нуждаются ли они в помощи.

ERR отмечает, что с июня 2022 года по апрель 2025 года единовременную выплату получило почти 11 тыс. домохозяйств.

По последним данным, Эстония после начала конфликта между Украиной и Россией приняла более 40 тыс. беженцев. Кроме того, власти республики получили свыше 66 тыс. прошений о предоставлении временного убежища.

Ранее свои программы поддержки украинцев начали сворачивать Великобритания и Словакия. В частности, Лондон прекратил прием заявлений в рамках программы Homes for Ukraine, которая позволяла беженцам жить в королевстве при спонсорстве постоянных резидентов.