Футболист Криштиану Роналду намекнул в соцсети X, что покидает саудовский клуб «Ан-Наср», за который играл с 2023 года. Позднее Итальянский спортивный журналист и эксперт по футбольным трансферам Николо Скира подтвердил, что Роналду скоро объявит об уходе.

«Эта глава закончена. История? Все еще пишется. Благодарен всем», — написал 40-летний португальский форвард вечером 26 мая и опубликовал свое фото в клубной футболке.

Запись появилась через несколько часов после заключительного тура Чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Ан-Наср» занял третье место. Сам Роналду, забивший 25 голов за сезон, стал лучшим бомбардиром.

Во вторник, 27 мая, Николо Скира процитировал в X пост футболиста и написал, что он объявит о своем решении покинуть саудовский клуб.

Контракт Роналду истекает 30 июня. С 1 по 10 июня будет открыто специальное трансферное окно, когда 32 клуба, участвующих в Клубном чемпионате мира по футболу смогут приобретать игроков.

«Ан-Наср» не смог пройти отбор на этот чемпионат, в отличие от другого саудовского клуба «Аль-Хиляль», который в национальном турнире завоевал второе место. Спортивный сайт The Playoffs назвал «Аль-Хиляль» в тройке клубов, куда может перейти Роналду.

Два других в этом списке — турецкий «Галатасарай» и португальский «Спортинг», где будущий пятикратный обладатель «Золотого мяча» начинал свою профессиональную карьеру.

Сам Роналду говорил в декабре прошлого года, что в будущем не видит себя тренером, но может стать владельцем футбольного клуба.