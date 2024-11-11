Сообщения в зарубежных СМИ о том, что православная церковь в шведском городе Вестерос может быть связана со шпионской деятельностью, абсурдны и не новы в обвинениях. Об этом заявил зампредседателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Лищенюк.

Он отметил, что зарубежные приходы РПЦ сталкиваются с однотипными обвинениями, в которых «ничего нового» нет.

«Если суммировать обвинения, с которыми сталкиваются наши зарубежные приходы, то мы понимаем, что есть некий единый источник обвинений и в них нет абсолютно ничего нового, а то, что их объединяет — это абсурдность», — отметил Лищенюк (цитата по РИА Новости).

О подозрениях в отношении общины православной церкви, недавно построенной в Вестеросе, ранее сообщило издание Politico. Исследователь Маркус Йоранссон, специализирующийся на России в Шведском университете обороны, заявил, что эта церковь якобы является «потенциальным опорным пунктом, который можно использовать для сбора информации, как об аэропорте Вестерос, так и о промышленной сфере в виде крупных энергетических компаний».

В конце 2023 года шведская службы госбезопасности заявила, что подозревает представителей церкви в контактах с лицами, работающими на российскую разведку. После этого финансовую помощь православной церкви в Швеции прекратило государственное Агентство по поддержке религиозных общин (SST). Представители церкви, которые сотрудничали с SST, опровергли подозрения в связях с российской разведкой.