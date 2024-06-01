В Париже активистка климатического движения Riposte Alimentaire («Продовольственный ответ») приклеила плакат на картину «Маки» импрессиониста Клода Моне в музее Орсе, чтобы привлечь внимание к глобальному потеплению. Картина не пострадала, активистка задержана.

Riposte Alimentaire позиционирует себя как «французское движение гражданского сопротивления», которое стремится «стимулировать радикальные социальные изменения в окружающей среде и обществе в целом». В движении отмечали, что любят искусство, однако «художникам будущего нечего будет рисовать на пылающей планете».

Как сообщил телеканал BFMTV, акция прошла в субботу утром. На плакате, который девушка приклеила поверх полотна Моне, была изображена «кошмарная» версия этой картины в красных тонах — по мнению активистки, именно такой пейзаж ждет человечество к 2100 году из-за засухи и пожаров.

«Эта ужасная картина перед вами — то, что нас ждет, если не будет принята альтернатива», — предупредила девушка.

В музей активистка пришла в футболке с надписью «+4 градуса — ад», перед задержанием она успела приклеить руку к стене, как это делают многие климатические активисты. В движении Riposte Alimentaire отметили, что при повышении температуры на планете на четыре градуса Цельсия к 2100 году юг Европы будет похож на пустыню Сахару.

Музей Орсе сообщил агентству AFP, что картину Моне осмотрел эксперт по реставрациям, серьезных повреждений она не получила. Полотно уже повесили обратно, посетители музея могут его увидеть.

Экологические активисты ранее уже неоднократно проводили подобные акции в европейских музеях. В феврале участницы Riposte Alimentaire облили супом картину Моне «Весна» в Музее изящных искусств в Лионе.

«Эта весна станет последней, если мы ничего не предпримем. Что будут рисовать наши художники? О чем нам мечтать, если весны больше не будет?» — скандировали тогда активистки.

Картина была закрыта стеклом, однако в музее сообщили, что «будет проведена проверка состояния картины, за которой последует реставрация». В парижской прокуратуре отмечали, что обе активистки задержаны, им грозит штраф.

До этого, в январе 2024 года, движение Riposte Alimentaire взяло на себя ответственность за аналогичный акт вандализма, совершенный в Лувре в отношении «Моны Лизы». Полотно кисти Леонардо Да Винчи не пострадало, поскольку было защищено пуленепробиваемым стеклом.

В мае 2022 года «Мона Лиза» уже подверглась акту вандализма: тогда ее измазал тортом мужчина, который замаскировался под инвалида, поскольку людям с ограниченными возможностями позволяется приближаться к картине вплотную. В том году произошли и другие подобные инциденты, в частности: