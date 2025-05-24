Российский хоккеист, капитан Washington Capitals Александр Овечкин стал обладателем премии имени Марка Мессье, которая вручается игроку, демонстрирующему «выдающиеся лидерские качества для своей команды на льду и за его пределами в течение регулярного сезона». Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Премия в честь канадского хоккеиста, шестикратного обладателя Кубка Стэнли Марка Мессье была учреждена хоккейной лигой в ноябре 2006 года. Она вручается человеку, подающему пример на льду, мотивирующему своих товарищей по команде и занимающемуся общественной деятельностью и благотворительностью. Выбор, кто получит премию, всегда делает Мессье лично.

Овечкин стал первым россиянином, удостоенным этой награды.

Мессье поздравил россиянина с наградой, добавив, что тот «вдохновил тысячи мальчиков и девочек своей заразительной личностью, своей страстью к игре». Овечкин в ответ заявил, что для него это особая награда, которая много для него значит.

«И это был чумовой год, учитывая, что мы пережили за последние пару месяцев в погоне за Великим [Уэйном Гретцки], которая увенчалась успехом. Это было нечто особенное», — добавил капитан Washington Capitals.

В апреле 39-летний россиянин побил снайперский рекорд НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки, забив в общей сложности 894 шайбы (сейчас — 897).

В сезоне 2024-2025 годов Овечкин забил 44 гола. В НХЛ отмечают, что только один хоккеист в таком возрасте забил 44 гола за один сезон — это 40-летний канадец Горди Хоу.

Кроме того, в лиге обратили внимание, что после того, как Овечкин впервые вышел играть за Washington Capitals в 2005-2006 годах, в долине Потомак (Вашингтон, округ Колумбия, Мэриленд и Вирджиния) выросло число хоккеистов. За последние 20 лет этот показатель увеличился на 71%, составив более 20 тыс. человек.