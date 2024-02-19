Основной целью нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может стать Крым. Такое мнение высказал в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Они сделают выводы из предыдущего провала. На мой взгляд, основное направление удара будет в направлении Крыма, для них это альфа и омега», — считает он.

По мнению Дандыкина ВСУ также продолжат попытки переправиться через Днепр из района Херсона или попытаются атаковать «в направлении наших старых территорий в районе Белгорода или еще где-то».

Дандыкин предположил, что новое украинское наступление может начаться в конце мая ― июне. При этом, по его мнению, такой же возможности, как летом 2023 года у ВСУ больше не будет «с точки зрения человеческих ресурсов, подготовки, качества их и с точки зрения поставок оружия».

Первый замначальника Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда» допустил, что ВСУ могут предпринять новую попытку контрнаступления «в случае масштабной военной помощи Запада». По оценке Рудского, ВСУ «все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий».

В конце января руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что новое контрнаступление ВСУ может начаться весной. «Мы делаем ход, противник делает ход. Теперь ход противника. Он закончится, и тогда начнется наш», — сказал Буданов.

В конце декабря газета The Wall Street Journal (WSJ) писала со ссылкой на западных дипломатов и военных экспертов, что Украина не сможет организовать новое серьезное контрнаступление до 2025 года. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что контрнаступление ВСУ, начавшееся летом 2023 года, провалилось.