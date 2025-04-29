Национальный суд Испании проверит версию о том, что причиной массового отключения электроэнергии могла стать хакерская атака на критическую инфраструктуру. Об этом пишет Europa Press со ссылкой на судебное постановление.

Издание отмечает, что точная причина массовых перебоев в работе электричества по-прежнему не установлена, но кибертерроризм является одним из возможных вариантов, поэтому инициировано расследование. Суд потребовал от Национального разведывательного центра (CNI) и оператора электросетей Red Eléctrica в течение 10 дней представить отчеты о возможных причинах блэкаута.

Если версия подтвердится, согласно законам Испании, инцидент может быть квалифицирован как «террористическое преступление». Ранее премьер-министр Португалии Луис Монтенегро и президент Европейского совета Антонио Коста исключали связь блэкаута с кибератакой.

Возможность хакерской атаки также отрицает испанский электросетевой оператор REE. Вместе с тем премьер-министр Испании Педро Санчес отметил, что его правительство не отрицает никаких гипотез.

«Мы не должны торопиться с [выводами] и [совершать] ошибки из-за спешки. Мы выясним, что произошло», — подчеркнул он.

Электросети отключились за несколько секунд

Отключения электроэнергии произошли 28 апреля в Испании, Португалии, Бельгии и Франции, о проблемах с электричеством также сообщили жители Андорры. Без света остались миллионы человек.

Как отмечает Red Electrica, происходящее измерялось секундами. По данным электросетевого оператора, в 12:33 по местному времени (13:33 мск) испанская электросеть работала без сбоев, но в последующие несколько секунд отключился весь юго-западный сектор энергосетей.

Затем система восстановилась, но через 1,5 секунды после этого произошел еще один срыв генерации, а еще через 3,5 — была нарушена связь между Испанией и Францией. После этого начались отключения возобновляемой энергетики. Директор по сервисам и операциям REE Эдуардо Прието подчеркнул, что система не смогла выдержать такого сильного сбоя.

29 апреля электроэнергия в Испании и Португалии была восстановлена: заработали светофоры, восстановилось движение поездов, возобновили работу учебные заведения, отмечает Reuters.