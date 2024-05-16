Глава граничащего с Украиной Кореневского района Курской области Марина Дегтярева опубликовала в телеграм-канале обращение к жителям, в котором попросила мужчин не носить камуфляжные костюмы и «избегать места скопления военнослужащих и военной техники». Это связано с участившимися атаками со стороны Украины.

«Убедительная просьба! Старайтесь избегать места скопления военнослужащих и военной техники. Также просьба к мужчинам нашего района не носить камуфляжные костюмы это может сыграть против вас», — написала Дегтярева в телеграм-канале.

Кроме того, она еще раз попросила жителей области «не снимать и не выкладывать» в социальные сети и на различные интернет-ресурсы записи с мест падений беспилотников, а также последствия работы сил противовоздушной обороны, несмотря на действующий с середины марта официальный запрет на публикацию таких фото и видео.

Такие меры связаны с участившимися атаками беспилотников и обстрелами Курской области со стороны ВСУ. Накануне, 15 мая, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что украинский дрон сбросил взрывное устройство на строителей, которые восстанавливали дома в селе Веселое Глушковского района. В результате один человек был ранен. Также сообщалось, что дроны сбросили еще 15 взрывных устройств в районе трех сел Глушковского и Кореневского районов и пропускного пункта «Суджа». В результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

11 мая в Минобороны России отчитались о перехвате двух украинских БПЛА над поселком Тим. По словам губернатора области Романа Старовойта, один из них упал рядом с хозпостройкой и повредил остекление жилых домов. Также 10 мая были атакованы не менее 12 населенных пунктов Курской области.