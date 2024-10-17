Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на переговорах по урегулированию конфликта на Украине должны присутствовать и представители Минска. Видеофрагмент выступления белорусского лидера опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента.

«Я всегда настаивал, и украинцам говорю об этом, и россиянам, [президента России Владимира] Путина предупредил, что на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы. Почему? Потому что это наша проблема. Я не хочу, чтобы там решались вопросы — наши вопросы — без нас», — отметил Лукашенко.

По его словам, дело не в том, что кто-либо «оттяпает» территории до белорусского Гомеля, а в том, что на переговорах по Украине якобы «могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать».

В своей речи белорусский лидер несколько раз подчеркнул, что с подачи белорусских оппозиционеров — «безумных беглых» — якобы «делают все» , чтобы «не допустить» Беларусь и лично Лукашенко «к решению вопросов». О ком конкретно идет речь, Лукашенко не уточнил.

По мнению президента Беларуси, «они» знают, что «Лукашенко не сломишь и не наклонишь — он будет отстаивать свои интересы».

«Надо жить будущим и надо в этой ситуации выжить», — заключил Лукашенко.

8 октября на полях саммита СНГ в Москве президент Беларуси выразил надежду, что в содружество со временем могут вернуться Украина, Грузия и Молдова. По мнению Лукашенко, Беларуси и другим странам СНГ еще придется участвовать «в восстановлении нормальной жизни» на Украине.

В сентябре белорусский лидер предупредил, что нападение на Беларусь станет началом третьей мировой войны. Позднее в том же месяце он вновь заговорил о необходимости укреплять обороноспособность страны из-за формулы «хочешь мира — готовься к войне».