Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил RTVI, что арест основателя Telegram Павла Дурова «не входит в компетенцию ЕС».

«Это к властям Франции, а не к нам. Они произвели арест на территории Франции по определенным причинам, и только они могут это комментировать — на данном этапе это не входит в компетенцию ЕС», — заявил Стано.

Также в дипслужбе ЕС не стали комментировать заявление команды Telegram о том, что «платформа соблюдает законы ЕС, в том числе Закон о цифровых услугах, а его система модерации соответствует стандартам отрасли и «постоянно совершенствуется»”.

«Это должны оценивать власти Франции. Законодательство ЕС применяется на национальном уровне и обеспечивается национальными властями», — заключил Стано.

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана на частном самолете в сопровождении телохранителя и неназванной женщины. По данным французских СМИ, предпринимателя подозревают в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству из-за того, что он не сотрудничал с властями Франции и отказывался участвовать в модерации контента в Telegram.

Вечером 25 августа газета La Provence сообщила, что судья парижского суда продлила содержание Дурова под стражей на 48 часов. По истечении 96 часов судья должен принять решение о судьбе задержанного: предъявить обвинение либо выпустить на свободу.