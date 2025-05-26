Из российских военнослужащих, которые вернулись из украинского плена, не нужно делать героев и создавать вокруг них информационный шум. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал военный корреспондент Александр Сладков.

«Пленные. Выскажу своё мнение. Возвращение захваченных гражданских людей, а тем более обменянных пророссийских политических узников надо показывать. А вот с возвращением попавших в плен к врагу российских военнослужащих — тут помпа не нужна», — написал военкор.

По его словам, плен не является «первой доблестью» в рамках СВО. В то же время Сладков считает, что бывших военнопленных следует обеспечить всем необходимым.

«Раненых из госпиталей так можно встречать. <…> Исключение тем, кто попал [в плен. — прим. ред.] в беспамятстве, бившись до конца. Тут украинцы показывали интервью одного нашего пленного парня, который спокойно говорил о своей преданности России. Он, по-моему, достоин внимания. А так, раз пленный, дай-ка мы тебя встретим с информационным шумом, — я в этом не уверен», — говорится в сообщении.

С мнением военкора согласились авторы телеграм-канала «Месть доброй воли». Они считают, что вернувшихся из плена военных необходимо отправлять на лечение и фильтрацию.

«Вернулись наши? Наши. Герои? Не все, но меньшинство. Так что на лечение, фильтрацию, ну а дальше или ВВК [военно-врачебная комиссия. — прим. ред.] решит, или суд — статью 352.1 УК РФ [добровольная сдача в плен при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 275. — прим. ред.] никто не отменял», — говорится в публикации.

Ранее Минобороны России сообщило о возвращении 303 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории. Российская сторона передала Украине такое же число военных. До этого состоялось еще несколько обменов между сторонами конфликта. Кроме военнослужащих также были возвращены гражданские лица.

Договоренность между Москвой и Киевом об крупнейшем с начала военных действий обмене «1000 на 1000» была достигнута во время прямой встречи двух делегаций в Стамбуле 16 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что такое предложение внесла российская сторона.

Анастасия Журавлёва