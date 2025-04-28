Президент России Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оно будет действовать с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Российская сторона призвала Киев поддержать перемирие и предупредила, что в случае его нарушений российские войска «дадут адекватный и эффективный ответ». Как этот шаг оценили российские политики, эксперты и военные блогеры — в обзоре RTVI.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Это решение должно объединить и напомнить, что мы один народ. И когда сегодня эта хунта развязала войну, может быть, у многих жителей, граждан Украины все встанет на свои места.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой

Теперь Россия задает темп и характер событий, забирая инициативу у американцев. Ход за Зеленским. А хороших ходов у него нет. Поддержит перемирие — значит «прогнулся» под Путина и, что еще страшнее, — считает 9 мая датой достойной для перемирия. Что на это скажут местные нацисты? Не поддержит — выставит себя противником мирного процесса.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

Сильная позиция сильного лидера сильной страны. <…> Реакция украинского режима на инициативу России станет показательной в вопросах «войны и мира» — для Запада, в первую очередь. Москва за мир и готова к трехдневному прекращению огня. Слово за Киевом.

Первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа

Я думаю, что возражений против перемирия не будет, но посмотрим, как это будет выполняться. Учитывая, что есть силы внутри Украины, вне Украины, которые всячески хотят сорвать процесс переговоров, могут быть нарушения, могут быть провокации, как были.

Политолог Сергей Марков

Перемирие Путина на День Победы означает, что никакого общего долгого перемирия в апреле объявлено не будет. Значит переговоры далеки от завершения. Россия на переговорах отстаивает свои требования. И значит Трамп не объявит на свои 100 дней президентства 30 апреля о перемирии на Украине.

Военный эксперт Василий Дандыкин

Маловероятно, что Украина последует такому перемирию. <…> Мы сделали превентивные меры, в частности отменили концерт на Красной площади, чтобы не подвергать риску людей. У меня есть ощущение, что они, конечно же, постараются все это использовать в своих целях.

Журналистка Анастасия Кашеварова

Президент России объявил перемирие в дни 80-летия Победы, а ГУР Украины готовит террористические акты в нашей стране в майские праздники. <…> Украинская сторона не просто не будет соблюдать перемирие, она усиленно готовится к майским праздникам: вербует людей для убийств, для поджогов военкоматов/релейных шкафов/оборонных предприятий/социально и военно значимых объектов и так далее.

Военкор Александр Симонов («Позывной Брюс»)

Заканчивайте так остро реагировать на слово «перемирие». Это не синоним «договорняка». Вообще ни разу. На него даже намека сейчас нет.