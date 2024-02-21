Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал эвтаназию бездомных животных «неэффективной мерой», которая создает «коррупционную ловушку» для участников процесса. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.
По мнению депутата, решить проблему могут только комплексные меры.
«Сейчас будут заключаться весьма дорогостоящие контракты, дальше наймут исполнителей, которые будут покупать оборудование, а дальше начнется вопрос утилизации, которая в соответствии с законодательством является дорогостоящей», — пояснил Бурматов.
Депутаты, ранее одобрившие законопроекты об эвтаназии бездомных животных, будут объяснять избирателям свою мотивацию в этом вопросе и отчитываться о расходовании бюджетных средств, добавил парламентарий.
Бурматов отметил, что меру считают неэффективной и в Российской академии наук. «[Наши ученые] дали однозначный ответ: <…> мера не ведет к сокращению популяции бездомных животных», — рассказал он и призвал не искать легкий путей в решении этого вопроса.
Депутат также рассказал, что сейчас у регионов есть варианты решения проблемы с бездомными животными без эвтаназии. В них входят:
- строительство приютов без привлечения бюджетных средств;
- отлов;
- пожизненное содержание в спецучреждениях при необходимости;
- возможность вести регистрацию и идентификацию животных, мониторинг популяции численности;
- штрафы в отношении тех, кто выбрасывает животных на улицу;
- запрет на самовыгул животных и применение за это санкций.
Также, по словам Бурматова, в регионах есть возможности для вакцинации и льготной стерилизации животных. «Арсенал возможностей исчерпывающий, и те регионы, которые их эффективно применяют, сегодня не сталкиваются с необходимостью вводить эвтаназию, потому что у них такой проблемы нет», — заключил он.
21 февраля парламент Тувы одобрил закон об эвтаназии социально-опасных бездомных животных. За его принятие единогласно проголосовали 28 депутатов.
«Законопроект направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты населения от заболеваний, общих для человека и животных», — сообщили в парламенте.
Решение о судьбе животных без владельцев будет принимать специальная комиссия. Среди прочего, законопроект предусматривает «проведение мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний у животных, возможность создания и использования пунктов временного содержания для них».