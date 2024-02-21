Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал эвтаназию бездомных животных «неэффективной мерой», которая создает «коррупционную ловушку» для участников процесса. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.

По мнению депутата, решить проблему могут только комплексные меры.

«Сейчас будут заключаться весьма дорогостоящие контракты, дальше наймут исполнителей, которые будут покупать оборудование, а дальше начнется вопрос утилизации, которая в соответствии с законодательством является дорогостоящей», — пояснил Бурматов.

Депутаты, ранее одобрившие законопроекты об эвтаназии бездомных животных, будут объяснять избирателям свою мотивацию в этом вопросе и отчитываться о расходовании бюджетных средств, добавил парламентарий.

Бурматов отметил, что меру считают неэффективной и в Российской академии наук. «[Наши ученые] дали однозначный ответ: <…> мера не ведет к сокращению популяции бездомных животных», — рассказал он и призвал не искать легкий путей в решении этого вопроса.

Депутат также рассказал, что сейчас у регионов есть варианты решения проблемы с бездомными животными без эвтаназии. В них входят:

строительство приютов без привлечения бюджетных средств;

отлов;

пожизненное содержание в спецучреждениях при необходимости;

возможность вести регистрацию и идентификацию животных, мониторинг популяции численности;

штрафы в отношении тех, кто выбрасывает животных на улицу;

запрет на самовыгул животных и применение за это санкций.

Также, по словам Бурматова, в регионах есть возможности для вакцинации и льготной стерилизации животных. «Арсенал возможностей исчерпывающий, и те регионы, которые их эффективно применяют, сегодня не сталкиваются с необходимостью вводить эвтаназию, потому что у них такой проблемы нет», — заключил он.

21 февраля парламент Тувы одобрил закон об эвтаназии социально-опасных бездомных животных. За его принятие единогласно проголосовали 28 депутатов.

«Законопроект направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты населения от заболеваний, общих для человека и животных», — сообщили в парламенте.

Решение о судьбе животных без владельцев будет принимать специальная комиссия. Среди прочего, законопроект предусматривает «проведение мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний у животных, возможность создания и использования пунктов временного содержания для них».