Президент США Дональд Трамп выразил поддержку лидеру французской крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен после того, как суд приговорил ее к лишению свободы и запрету избираться на государственные должности. Об этом американский лидер написал на странице в соцсети Truth Social.

«Охота на ведьм против Марин Ле Пен — еще один пример того, как европейские левые используют юридические механизмы, чтобы заглушить свободу слова и подвергнуть цензуре своего политического оппонента, причем на этот раз дело дошло до того, что оппонента посадили в тюрьму», — написал Трамп.

По словам президента США, против него в последние годы использовали такую же «методичку», как и против лидера «Национального объединения».

Трамп также подчеркнул, что не знает лично Ле Пен, но ценит ее «упорную многолетнюю» работу.

«Она терпела поражения, но продолжала идти вперед, а теперь, как раз перед тем, что могло бы стать большой победой, ее арестовывают по незначительному обвинению, о котором она, вероятно, ничего не знала — по мне, так это ошибка в бухгалтерском учете. Все это так плохо для Франции и великого французского народа, на чьей бы стороне он ни был. ОСВОБОДИТЕ МАРИН ЛЕ ПЕН!» — заключил Трамп.

31 марта уголовный суд Парижа приговорил Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы (из них два года домашнего ареста с электронным браслетом, еще два года — условно), пятилетнему запрету избираться на государственные должности и штрафу в размере €100 тыс. Такое решение было вынесено по делу о растрате средств Европарламента.

По версии обвинения, в период с 2004-го по 2016 год руководство партии Ле Пен вывело более €3 млн из фондов Европейского парламента путем найма фиктивных ассистентов. Как предполагается, эти деньги использовались для внутрипартийных целей, а не для оплаты труда помощников евродепутатов.

Ле Пен сравнила свой приговор с «ядерной бомбой» и подала апелляцию на решение суда. По мнению политика, таким образом ей хотят помешать победить на ближайших президентских выборах во Франции, которые пройдут в 2027 году.

Как передает BFMTV, апелляционный суд Парижа получил уже три апелляции на решение по делу ассистентов евродепутатов от «Национального объединения». Ожидается, что суд вынесет свой вердикт летом 2026 года.

Марин Ле Пен баллотировалась на пост президента Франции три раза: в 2012-м, 2017-м и 2022 году. Именно на выборах 2027 года, по окончании президентских полномочий Эмманюэля Макрона, у лидера «Национального объединения» могли бы быть самые высокие шансы одержать победу, отмечает RFI.