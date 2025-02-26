Режиссер, глава Союза кинематографистов России Никита Михалков раскритиковал фильм «Анора». Он высказался о своем отношении к картине, в которой снялся номинированный на «Оскар» актер Юра Борисов, на подмосковном форуме «На государственной службе». Слова режиссера приводит телеграм-канал «Осторожно, новости».

Об «Аноре» Михалкова спросил один из посетителей мероприятия. Задававший вопрос мужчина заявил, что в фильме «выставляется прообраз русского человека в крайне негативном свете», и спросил режиссера, можно ли считать это «элементом мягкой силы». Михалков заявил, что согласен с этим утверждением.

«Это является той самой мягкой силой, и не понимать этого преступно. <…> И то, что вы так думаете, я очень рад, потому что абсолютно совпадает ваша точка зрения с моей», — сказал он.

Михалков также высказал свое мнение о сюжете «Аноры».

«О чем картина? Отвратительный олигарх, отвратительная жена, подонок-сын и бандит, но гуманный, но русский. Ну вот спасибо», — сказал режиссер.

«Анора» режиссера Шона Бейкера рассказывает о любви стриптизерши Аноры Михеевой из Бруклина (Майки Мэдисон) и сына российского олигарха Вани Захарова (Марк Эйдельштейн). Юра Борисов сыграл Игоря — одного из помощников «няньки» главного героя Вани Тороса. В мае «Анора» была удостоена главной награды Каннского кинофестиваля — «Золотой пальмовой ветви». В январе Борисова номинировали на «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за роль в картине. Церемония вручения премии состоится в ночь со 2 на 3 марта.

Кроме того, Михалков раскритиковал показ в России фильма Гая Ричи «Переводчик».

«Преступно во время, когда проходит СВО, идет война, выпускать на экран <…> американскую картину «Переводчик» про американского сержанта, который героически спасает афганского переводчика, при этом положив огромное количество моджахедов», — считает кинематографист.

По словам Михалкова, доходы от показа американских картин в России идут «в ту страну, которая поставляет Украине ракеты и убивает детей и мужей тех, кто пришел смотреть это кино». «Это замкнутый, порочный круг. И мы должны этот круг разорвать», — подчеркнул режиссер.

Ранее в интервью ТАСС Михалков заявил, что фильм «Анора» его не «взволновал», но в то же время он положительно оценил игру Юры Борисова. «Он там хорош, он делает свое дело хорошо», — сказал он, отметив, что будет очень рад его победе на премии «Оскар».

«Сейчас это абсолютно политизированная премия, но она все равно имеет значение», — добавил Михалков.

Помимо Михалкова, «Анору» раскритиковал режиссер Эмир Кустурица. В интервью RTVI он выразил мнение, что в этом фильме «мораль и эстетика разделены», «Это первый фильм в моей жизни, победивший в Каннах, который я не считаю победителем», — сказал Кустурица.