Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) сталкиваются с такими проблемами, как необходимость из собственного кармана оплачивать свое снаряжение или беспилотники, а также платить за аренду жилья и питания, пишет таблоид Bild со ссылкой на украинских солдат. По данным издания, среди некоторых военных якобы «растет гнев» на украинские власти и военное руководство.

Как отмечает немецкое издание, несмотря на военную поддержку со стороны Запада, на фронте «многое идет не так, как хотелось бы украинским солдатам».

Несмотря на то, что Киев получил такие западные танки, как Leopard, Challenger и Abrams, многим украинским военным приходится все равно ездить на пятидесятилетних «Ладах» из-за нехватки бронетранспортеров и внедорожников. Более того, один из военнослужащих рассказал, что ему и его товарищам приходится самостоятельно оплачивать ремонт и даже бензин.

«В автомастерской мы все оплачиваем из собственного кармана, чаще всего это повреждения шин», — сказал собеседник издания.

Еще один из солдат поделился, что он и его товарищи зарабатывают 3 тыс. евро в месяц (это большие деньги по украинским меркам, замечает Bild), но из этой суммы приходится платить за собственное снаряжение.

«Мы сами оплачиваем беспилотники, а также держатель для гранаты из 3D-принтера — это 50 евро в пересчете», — рассказал один из военных.

Издание отмечает, что тысячи беспилотников поступают от организаций военной помощи и добровольных доноров, а украинское правительство почти ничего не поставляет армии для повседневного использования беспилотников.

«Кроме того, мы платим арендную плату за дома, в которых мы спим, и за питание. Это уже приводит в ярость. Русские вкладывают в войну все, мы большую часть организуем сами», — поделился собеседник Bild.

Один из украинских военнослужащих пожаловался также на то, что «каждый отряд воюет сам за себя», иногда даже «в конкуренции» с другими отрядами. В результате связь между разными отрядами практически отсутствует.

Еще один собеседник Bild — солдат, прошедший обучение у партнеров по НАТО, — пожаловался, что старшие офицеры остаются прежними, из-за чего ведение военных действий практически не изменилось в сравнении с принятым в советский период.

Спасение раненых солдат также сопряжено с трудностями: из-за использования беспилотников передвижение в зоне боевых действий происходит почти исключительно в сумерках или ночью. В результате раненым часто приходится часами ждать медицинской помощи в окопах.

«Дроны настолько точны, что каждая поездка на фронт может стать для меня последней», — рассказала изданию украинская санитарка, которая помогает раненым военным.

По словам одного из военнослужащих, такое вооружение, как зенитные самоходные установки Gepard, используется для защиты украинских городов. «На фронте у нас почти ничего из этого нет», — утверждает он.

Bild отмечает, что среди некоторых военных «растет гнев» в отношении президента Украины Владимира Зеленского и правительства страны.

«Мы защищаем нашу страну, рискуем своей жизнью, а в итоге сами платим за свое снаряжение, аренду, питание и ремонт автомобилей. Что происходит со всеми деньгами из-за рубежа? Все больше чувствуешь себя брошенным правительством», — сказал один из собеседников газеты.

Другие солдаты винят не правительство, а украинский генералитет «в порой самоубийственных приказах, которые им приходится выполнять», говорится в материале Bild.

Несмотря на безуспешное контрнаступление, один украинский военный выразил «практически облегчение» по этому поводу, отмечает издание.

«После окончания контрнаступления мы, наконец, можем снова действовать разумно и ориентируясь на ситуацию», — приводит газета слова своего собеседника.