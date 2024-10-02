Выступление Дианы Арбениной в Омске отменять не планируется, заявила RTVI концертный директор «Ночных снайперов» Александра Рерих, комментируя обращение омского «Совета атаманов казачьего народа». Его представители ранее потребовали не допустить проведения концерта певицы, запланированного на ноябрь.

Рерих заявила, что в адрес «Ночных снайперов» не поступали «никакие требования, никакие угрозы». На вопрос, будут ли представители коллектива усиливать охрану, она ответила, что для этого нет причин, как и для отказа от выступления.

«Отменять мы концерт не будем, на каком основании? У меня абсолютно классный, вменяемый артист, у нас абсолютно классная, вменяемая публика», — сказала она.

Комментируя обращения казаков, представитель Арбениной назвала его «поразительным» и предложила им связаться с группой.

«Поразительно, это просто поразительно. Для начала казакам было бы неплохо изучить ситуацию, не перепечатывая всякую грязь из интернета. Это уже история клеветы, поэтому пусть напишут мне с фактическими претензиями, если у них есть такое желание, как менеджеру, мы с ними будем общаться на эту тему. Если им есть что сказать», — отметила Рерих.

Позиция омских казаков

В конце сентября омский «Совет Атаманов Казачьего Народа» обратился к главе области Виталию Хоценко с просьбой отменить концерт Арбениной, которая, по их словам, «в 2014 году, когда наши казаки встали на защиту Донбасса, просила прощение в Киеве, что не все ее «коллеги» поддержали Украину».

«Кто пригласил ее в Омск, кто предоставил ей площадку? Назовите фамилии ответственных лиц, чтоб омичи знали, кто предает их в тылу, когда наши братья сражаются на передовой?! Мы требуем отменить концерт, а устроители должны извиниться перед омичами!» — говорится в обращении.

Концерт Арбениной в Омске запланирован на 23 ноября в «G-Drive Арене». В пресс-службе арены RTVI сообщили, что выступление еще не согласовано с организаторами, поэтому в афише его пока нет.

В пресс-службе регионального правительства изданию «Подъем» сообщили, что обращение казаков они видели, вопросом занимается омское Министерство культуры. В самом ведомстве заявили, что концерт Арбениной запланирован к проведению на коммерческой площадке и «к государственным учреждениям культуры не имеет никакого отношения».

Отмены концертов Арбениной после начала СВО

После начала боевых действий на Украине Арбенина записала песню «Не молчи», которую в России расценили как антивоенную. В апреле 2023 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить артистку по статье о дискредитации ВС России.

В 2023 году выступления Арбениной отменили в Улан-Удэ, Чебоксарах, Ульяновске, Казани, Тольятти, Пятигорске, Краснодаре, Кузбассе, Йошкар-Оле, Саратове, Томске.

В октябре 2023 года Арбенина во время концерта в Новосибирске пригласила на сцену жену военного, принимавшего участие в военной операции на Украине, и спела вместе с ней песню «Секунду назад». В новосибирском штабе Комитета семей воинов Отечества рассказали, что певица «выразила поддержку мамам и женам бойцов».

В феврале 2024 года были отменены концерты Арбениной и «Ночных снайперов» в Южно-Сахалинске и Владивостоке.