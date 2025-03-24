Россиянам, которые хотят выгодно приобрести квартиру в кредит, надо изучить программы льготной ипотеки, максимально увеличить сумму первоначального взноса и страховать свою жизнь и имущество. Об этом рассказал «Газете.Ru» депутат Московской областной думы Анатолий Никитин. Его совет по просьбе RTVI оценили гендиректор агентства недвижимости «Бенуа» Дмитрий Щегельский и руководитель агентства недвижимости «Агентесса» Евгений Харитонов.

Увеличение первоначального взноса Щегельский назвал здравой мыслью, поскольку эта мера позволяет снизить риски при возникновении трудностей у покупателя.

«По моим расчетам, минимальный первоначальный взнос, который позволяет ипотечнику чувствовать себя комфортно, — это не менее 40% от стоимости квартиры. Это идет речь о квартире на вторичном рынке, которая ликвидна, которую можно сразу продать», — пояснил эксперт.

В остальном, добавил Щегельский, совет депутата звучит «достаточно странно». Он напомнил, что предложения по льготной ипотеке действуют на новостройки, а на вторичном рынке, где квартиры стоят дешевле, — не везде.

Харитонов в беседе с RTVI спрогнозировал, что квартиры на вторичном рынке будут стабильно дешеветь, пока ипотека на них не станет доступной для россиян.

«У меня даже на вторичке люди, которые хотели доплатить, пока вторая квартира продается, по итогу пересчета сливались. У них получалось, предположим, из 13 млн — 5 млн надо ипотекой добрать, чтобы потом квартиру свою хотя бы с выгодой продать», — поделился он.

«Если сейчас будет небольшое движение по поводу вторички по господдержке под 6% под новый закон, то, может быть, появятся те, кто захочет добрать [ипотекой недостающую сумму для покупки жилья]. Потому что сейчас они рассчитывают на одну цену, а рынок им диктует другую», — пояснил он.

Пока же, по словам Харитонова, при нехватке средств покупатели могут только торговаться — и делают это, по его наблюдениям, достаточно жестко.

«Вышли на рынок учителя и бухгалтеры, которые поднакопили денег, покрутили их на счетах под 24% и сейчас хотят что-то взять. У них там то миллиончика не хватает, то еще что-то, но они смело смотрят и торгуются, потому что есть те, кто соглашается», — рассказал эксперт.

При «ипотечном вливании», считает Харитонов, на рынок выйдут покупатели, готовые продать свою недвижимость под последующее приобретение другого жилья, которые сейчас не решаются на такой шаг из-за высокой цены.

«Они могут появиться на фоне того, что их квартиры хорошо продадутся. И тогда они, может быть, захотят встраиваться в эту ипотеку под 25−26% годовых», — предположил эксперт.

Когда приобретается квартира на первичном рынке, проблемы у застройщика могут привести к недострою, и покупатель не сможет перепродать ее в короткие сроки, добавил Щегельский.

Он посоветовал россиянам не платить за так называемое «снижение ставки», а обращать внимание на степень готовности квартир, представленных на первичном рынке, и не покупать проекты на стадии котлована.

Харитонов, в свою очередь, призвал внимательно следить за скидками на первичном рынке, где можно «выловить» выгодное предложение, когда с квартиры снимают бронь.

«Вот недавно, например, акция была — 50% скидка на квартиры у крупного застройщика. Это шанс — он реальный. Это не под рассрочку, это именно продажа. Если человек накопил на какую-то площадь и сейчас у него есть сумма, которая пока не отвечает рыночному запросу, то надо искать мощные акции», — пояснил он.

Ранее стало известно, что власти разрешили россиянам брать льготную ипотеку в городах, которые находятся в зоне проведения военной операции и даже под контролем украинских военных. Замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева пояснила RTVI, что «это некая системная мера поддержки жителям, лишившимся жилья в результате боевых действий и так далее».