Соратники Алексея Навального сообщили, что он был этапирован в ИК-3 особого режима в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, известную как «Полярный волк». Адвокат МКА «Адвокатское партнерство» Вера Гончарова и бывший член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Игорь Каляпин рассказали RTVI об этой колонии, а также о том, почему политика перевели именно туда.

Говоря об условиях содержания в ИК-3, адвокат Вера Гончарова предположила, что они не сильно отличаются от режима в ИК-18 («Полярная сова») для пожизненно заключенных, расположенной в том же поселке.

«Она такая же, как и все колонии для «пожизненников», где ходят в три погибели, согнув корпус на 90 градусов, где надевают мешок на голову, когда выводят заключённого, чтобы он не понимал, как устроена территория учреждения. Там никто из заключенных не работает — они практически все время находятся в камерах», — сказала она.

Гончарова пояснила, что такие условия характерны для мест наказаний, где отбывают срок особо опасные рецидивисты и осужденные на пожизненное заключение:

«Это очень тяжелая жизнь, очень закрытое учреждение, максимум трудностей для доступа адвоката, максимум изоляции».

Игорь Каляпин предположил, что Навального этапировали в ИК-3 не с целью создания жестких условий, а для изоляции от окружающего мира.

«Я не знаю, какие именно там условия, но очевидно, что хотят максимально затруднить доступ к нему адвокатов. Изолировать его от общества, чтобы прекратили появляться его комментарии, призывы и так далее. Чтобы он прекратил осуществлять фактически свою политическую деятельность. Ну и, кроме того, психологическое воздействие на Навального через такую глухую изоляцию, я думаю, тоже является частью замысла», — заявил он.

Гончарова согласилась с тем, что изоляция могла быть основной причиной для выбора ИК-3.

«Как видите, везли очень долго. Это прямо такая спецоперация была, видимо, проведена, чтобы нигде никак не просочилось куда же он все-таки едет. И увезли на край Земли. Чтобы максимально затруднить общение адвокатов с ним и его диалог со внешним миром»

Отвечая на вопрос о возможных последствиях пребывания Навального в «Полярном волке», Каляпин отказался давать какие-либо прогнозы.

«Я не знаю, какой у Алексея еще есть запас прочности. Дай Бог ему в этих условиях не сойти с ума. И дай Бог выжить физически. Прогнозировать ничего нельзя, потому что человека сейчас просто испытывают на прочность предельными нагрузками. Какую нагрузку и в течение какого времени могут выдержать его психика и здоровье, я сказать не могу. Я думаю, что никто этого не скажет», — заключил он.

О том, что Навального перевели в ИК-3 в поселке Харп, его соратники сообщили ранее 25 декабря. В августе политика, уже находившегося в заключении, приговорили к 19 года колонии особого режима по «экстремистскому» делу.