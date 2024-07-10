Украина дает алиби США, запрашивая у Вашингтона разрешения на удары по территории России, сказал «Ленте.ру» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так он прокомментировал просьбу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы к США использовать дальнобойное американское оружие для ударов по российским военным аэродромам.

«Они просят это два с половиной года. Это такая игра. За счет этих вопросов в мире создается неверное впечатление о том, что Соединенные Штаты якобы этого не делают. Задавая публично такие вопросы или предлагая какие-то такие вещи, украинская сторона тем самым дает алиби американскому тоталитаризму. И создает впечатление, что американцы якобы запрещают украинцам наносить удары по российской территории», — пояснил Климов.

По его словам, уже много раз на всех уровнях объяснялось, что происходит в украинском театре военных действий, не может происходить без стратегических решений США.

Накануне, 9 июля, Кулеба заявил, что Украина на саммите НАТО в Вашингтоне намерена обсудить возможность использования дальнобойного оружия США для ударов по российским военным аэродромам. При этом министр иностранных дел отметил, что решение по этому вопросу будут принимать не страны НАТО, а именно США.

В последнее время в США и Европе все чаще поднимают вопрос о том, разрешить ли Украине использовать западное оружие для ударов по объектам на территории России. Вашингтон с начала боевых действий на Украине заявлял, что предоставляет Киеву оружие только для защиты, а не для ударов по территориям, которые признает российскими.

Однако в интервью The Economist от 24 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса разрешить Киеву использовать западное оружие для нанесения ударов по военным объектам на территории России. По его словам, отсутствие такой возможности «сильно затрудняет самооборону» Киева на фоне интенсивных боев в Харьковской области.

27 мая министр обороны Швеции Пол Йонсон также заявил, что Украина имеет право «защищать себя» и наносить удары по «территории противника» шведским оружием в соответствии с законами ведения военных действий.

В Кремле, в свою очередь, раскритиковали заявления о необходимости разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал такую позицию «абсолютно безответственной» и «опасной своими последствиями».