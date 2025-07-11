Сейчас в России беспрецедентное время «военной цензуры», идет «война в информационном пространстве», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью «Эксперту». Он также сообщил, что патриотизм в отечественные медиа, вероятно, сохранится.

«Не забывайте, в какой ситуации мы находимся. Сейчас время военной цензуры — беспрецедентное для нашей страны. Война ведь идет и в информационном пространстве тоже. <…> Считаю, что сейчас этот режим оправдан», — сказал Песков.

По его словам, сейчас неправильно «закрывать глаза на медиа, которые целенаправленно занимаются дискредитацией России».

Представитель Кремля уточнил, что российские власти будут учитывать свои ошибки, чтобы «не вернуться опять во времена оголтелых “Медуз”*, у которых про Россию “либо плохо, либо никак”».

Говоря об уехавших журналистах, Песков отметил, что дефицит кадров сейчас ощущается в экономике в целом, «начиная от стройки и заканчивая проектированием двигателя для самолетов».

Говоря о изменившейся за последние годы работе СМИ в стране, представитель Кремля отметил, что из-за стремления к оперативному получению информации «переходят к коротким, простым сообщениям, которые сейчас более востребованы». Кроме того, востребованы и репортажи, считает он.

При этом конкурентами экономическим изданиям, по мнению Пескова, сейчас являются маркетплейсы и соцсети. Последние, добавил пресс-секретарь президента, «зачастую способны обеспечить малый и средний бизнес более исчерпывающей и полезной информацией», чем профильные СМИ.

Комментируя «позитивно-патриотическую повестку» в российских медиа, Песков сообщил, что таких материалов сейчас много, а кое-кто «даже перегибает палку».

«Но всегда найдутся те, к кому применима пословица “Научи дурака Богу молиться”. В целом, рост патриотизма — это тенденция со знаком плюс. <…> Думаю, что патриотическая тенденция сохранится. Ведь быть патриотом — не великое достижение. Это нормальное человеческое состояние», — добавил он.

* — Признана Минюстом иностранным агентом и нежелательной организацией