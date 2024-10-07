Утром 7 октября пожар произошел утром на нефтебазе в Феодосии на юго-востоке Крыма. По словам мэра города, было эвакуировано около 300 человек, людей направляют в пункты временного размещения (ПВР). Советник главы Крыма ранее говорил, что жертв и пострадавших в результате пожара нет. Что еще известно о ЧП — в материале RTVI.

Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил ТАСС об эвакуации порядка 300 человек после пожара на нефтебазе. По его словам, часть людей уже разместилась в ПВР.

Советник главы Крыма Олег Крючков при этом призвал «не перекручивать информацию».

«ПВРы развернуты согласно алгоритму действий в режиме ЧС. Их вместимость и количество людей, которые там находятся — это разные истории», — говорится в его телеграм-канале.

По словам Крючкова, утром в ПВР находилось 38 человек из ближайших к месту пожара домов. «Час назад оставалось восемь», — добавил он.

Пожар на феодосийской нефтебазе произошел утром 7 октября. По данным Крючкова, жертв и пострадавших нет. Причина возгорания не называется. В Феодосию выехал вице-премьер Игорь Михайличенко.

Местные жители рассказали SHOT, что мощные взрывы прогремели над Феодосией около 4:25 утра. После этого в районе местной нефтебазы очевидцы увидели огненное зарево и дым.

Утром в понедельник власти Феодосии сообщили в VK о введении режима техногенной ЧС после пожара на нефтебазе. Но позже удалили пост, сославшись на ошибку

«Коллеги, прошу не давать непроверенную информацию. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Феодосии не введен. Заседание комиссии еще не проводилось», — написал советник главы Крыма Крючков в телеграм-канале.

Позже глава администрации Феодосии объявил о введении режиме техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за пожара на нефтяном терминале. Он напомнил, что в рамках такого режима в зону ЧС ограничен доступ людей и транспорта.

Прокуратура Крыма также взяла на особый контроль соблюдение прав жителей в связи с происшествием в Феодосии.

«Работники прокуратуры города выехали в разворачиваемые пункты временного размещения граждан на территории города в целях контроля за соблюдением прав эвакуируемых жителей. На контроле прокуроров находятся вопросы обеспечения водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым», — сказано в сообщении ведомства.

Ограничения движения

Минтранс Крыма сообщил, что по техническим причинам временно приостановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка.

«Оперативные службы прикладывают все силы для скорейшего решения ситуации. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно, следите за официальными источниками информации», — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, временно ограничено движение транспорта на участке автомобильной дороги Таврида — Приморский — Береговое — Феодосия. Движение транспорта осуществляется в соответствии со схемой объезда.

Глава администрации Феодосии ранее говорил, что в связи «с происшествием на нефтебаза» перекрыто движение транспорта по улицам Геологической и Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала.