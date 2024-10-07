На феодосийской нефтебазе произошло возгорание, жертв и пострадавших нет. Об этом со ссылкой на главу администрации Феодосии сообщил советник главы Крыма Олег Крючков

«Возгорание на феодосийской нефтебазе. Работают расчеты МЧС. Жертв и пострадавших нет. В Феодосию выехал вице-премьер Игорь Михайличенко», — сказано в сообщении.

Других подробностей о ЧП Крючков не привел. Минобороны также пока не комментировало возгорание.

Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко позже уточнил, что в связи «с происшествием на нефтебаза» перекрыто движение транспорта по улице Геологической и улице Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала.

Он также обратился в работодателям. «Прошу с понимаем отнестись к возможному опозданию сотрудников в связи с перекрытием движения на некоторых улицах и изменениями в графике движения общественного транспорта из-за происшествия на нефтебазе», — отметил он.

4 октября пресс-служба Министерства обороны России сообщала об уничтожении пяти БПЛА над Азовским морем. В ночь на 29 августа военные уничтожили 4 беспилотника и три безэкипажных катера, сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.