За несколько последних месяцев европейские банки BNP Paribas SA , Commerzbank AG , Deutsche Bank AG и Societe Generale SA радикально поменяли свою позицию по поводу сотрудничества с производителями оружия, которых раньше старались избегать: теперь они не только активно налаживают связи с представителями военпрома, но и подчеркивают это в публичных заявлениях, отмечает Bloomberg.

Банки меняют свою политику по работе с сектором, который долгое время считался репутационным риском, создают для этого специальные команды и согласовывают свои действия с властями, чтобы они соответствовали государственной позиции, сообщили агентству представители некоторых крупнейших кредитных организаций региона.

«Мы стряхнули пыль с нашей политики и с нашего собственного мышления», — заявил в интервью генеральный директор ING Groep NV Стивен ван Рейсвейк, напомнив, что ранее банк неохотно рассматривал заявки на кредиты от предприятий оборонной промышленности.

Bloomberg отмечает, что такой же позиции придерживалось большинство банков, считая связь с производителями оружия негативной для своей репутации. Поскольку оборонные расходы многих стран Евросоюза до сих пор оставались сравнительно низкими, такой подход не создавал большой упущенной выгоды.

Но теперь, когда страны ЕС усиливают оборону и готовятся потратить на военное оборудование и связанную с ним инфраструктуру сотни миллиардов евро, перспективы работы с этой сферой для банков резко приобрели привлекательность. Они начали оперативную разработку кредитных программ для малых и средних компаний, которые не имеют прямого доступа к финансовым рынкам.

Deutsche Bank — крупнейший кредитор Германии — создал специальную команду для работы над сделками, связанными с обороной. Французский BPCE планирует публично объявить о реализации политики поддержки финансирования обороны «для того, чтобы подтвердить свою приверженность» повышению обороноспособности страны.

Представитель крупного немецкого банка на условиях анонимности рассказал, что в рамках новой политики не планируется сокращать количество проверок, которые клиент должен пройти перед получением займа, но процессы одобрения некоторых отдельных транзакций будут ускорены.

Страховое подразделение французского финансового конгломерата BNP Paribas анонсировало удвоение объема своих вложений в оборонный сектор до 1 млрд евро в течение следующих трех лет, в то время как его подразделение по управлению активами «работает над созданием новых фондов для решения задач европейского суверенитета, включая оборону», говорится в заявлении банка.

«Сколько денег в конечном итоге заработают европейские банки на ожидаемом оборонном буме — вопрос открытый. Пока что увеличение инвестиций — это скорее объявление, чем фактические заказы, хотя большинство банкиров ожидают их в следующем году», — пишет Bloomberg.

Руководитель отдела промышленных товаров Commerzbank AG Александр Манн пояснил, что оборонные компании лишь ограниченно нуждаются в кредитах, поскольку, как правило, получают по заказам авансовые платежи. Банки «играют важную роль в поддержке» оборонной промышленности, предоставляя гарантии, хеджирование, торговое финансирование и консультации по сделкам, добавил он.

Аналитик Morningstar DBRS Арно Журнуа подтвердил, что крупные оборонные компании «обычно не испытывают проблем с финансированием». Однако, по его словам, российско-украинский военный конфликт внес в эту сферу определенные перемены — например, ключевую роль беспилотников, разработкой и производством которых зачастую занимаются не крупные игроки, а малые и средние предприятия или стартапы. Эксперт считает, что для финансирования этих разработок и производства можно «мобилизовать огромные суммы денег, которые европейцы хранят на сберегательных счетах».