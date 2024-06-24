Главы МИД Евросоюза согласовали решение о перечислении прибыли от замороженных активов России в Европейский фонд мира для военной помощи Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он уточнил, что до конца года фонд будет пополнен на €2,4 млрд.

«Министры согласовали легальные рамки для использования прибыли от замороженных активов России, чтобы направить в Европейский фонд мира. Прибыль от активов будет скорейшим образом использована на благо Украины. €1,4 млрд будут перечислены 3-го числа следующего месяца, еще €1 млрд — до конца года», — пояснил Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров (цитата по ТАСС).

Одна страна, по словам главы дипломатии ЕС, по-прежнему блокирует выделение Украине около €6 млрд из Европейского фонда мира. Боррель отметил, что страны-участницы Евросоюза продолжают искать решение этого вопроса. О каком именно государстве идет речь, он не уточнил.

Днем 24 июня Боррель рассказал Financial Times (FT) о юридическом обходном пути, который ЕС разработал, чтобы миновать вето Венгрии на помощь Украине за счет прибыли, полученной от замороженных активов России в этом году.

Как объяснил глава евродипломатии, поскольку Венгрия воздержалась в ходе последнего голосования о выделении на нужды Киева доходов от замороженных активов России, она «не должна быть частью решения об использовании этих денег».

Боррель добавил, что обходной путь, по которому было выделено до €1,4 млрд евро на закупку военного оборудования для Киева, был «таким же сложным, как и любое юридическое решение, но он работает». В чем именно заключается придуманная ЕС схема, глава международного экономико-политического объединения не объяснил.

FT отмечает, что обход вето Венгрии может помочь устранить «препятствие», которое способно осложнить усилия G7 по привлечению кредита для Киева в размере $50 млрд.

Решение о предоставлении Украине кредита на сумму $50 млрд представители стран G7 приняли в ходе саммита «Большой семерки», который проходил с 13 по 15 июня в Италии. Эти средства планируется выделить за счет прибыли от российских замороженных активов и направить Киеву уже в июле. Позднее ЕС создал специальный аудиторский комитет по борьбе с коррупцией и хищениями помощи, предназначенной для Украины. Под контроль этой организации также попали €50 млрд, рассчитанные до 2027 года. Комитет будет работать до 30 июня 2028 года и будет подчиняться Еврокомиссии (ЕК).

Однако Венгрия все еще может препятствовать санкциям ЕС, в соответствии с которыми российские активы заблокированы, говорят чиновники в разговоре с FT. Это решение все 27 стран-участниц Евросоюза должны обновлять каждые шесть месяцев.

Боррель отметил, что ЕС предложил Венгрии не участвовать в деятельности по поддержке Украины в обмен на то, что она не будет накладывать вето на решения других союзников, участвующих в помощи Киеву под эгидой Североатлантического альянса.

«Мы предложили Венгрии: ваши деньги не будут использоваться для поддержки Украины любыми средствами. Не только летальными, но и любыми другими. Заберите свои деньги. Положите свои деньги в ящик. Я не хочу использовать ваши деньги», — пояснил глава дипломатии ЕС.

Однако инициатива была отклонена. Боррель считает, что позиция Будапешта «как-то связана с прочными связями, которые они имеют с Россией».