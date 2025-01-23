Федеральная антимонопольная служба (ФАС) занялась проверкой обоснованности цен на услуги такси. Об этом в эфире «России 24» рассказал глава ведомства Максим Шаскольский.

По его словам, сейчас ФАС разбирается с составляющими стоимости — базовой ценой и коэффициентами. Шаскольский отметил, что служба работает с компаниями для того, чтобы применение коэффициентов было прозрачным.

«Есть уже положительная практика. Коллеги показывали, что когда идет заказ, то уже можно видеть, из чего состоит цена. Если раньше это была просто цифра, то сейчас в определенных условиях можно увидеть все эти коэффициенты», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, могут ли плохие погодные условия влиять на стоимость поездки, Шаскольский пояснил, что это природное обстоятельство, которое создает определенные сложности на дороге.

«Поэтому коэффициенты способствуют не только тому, чтобы росла цена, но и тому, чтобы привлекать больше участников», — добавил глава ведомства.

В конце декабря сервис «Яндекс Go» разрешил пассажирам жаловаться на стоимость такси. Такая опция стала доступна пользователям приложения в тестовом режиме.

Для того, чтобы оставить жалобу или отзыв нужно после выбора тарифа и маршрута поездки нажать на значок рубля в левом верхнем углу экрана смартфона, после чего пользователь увидит детализацию цены и сможет указать, что именно вызвало у него вопросы: итоговая сумма, изменение стоимости из-за пробок, повышенного спроса, а также правила расчета.