Чаще других банков в России закон о рекламе нарушают Альфа-банк, «Открытие» и Почта Банк, пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В ведомстве уточнили, что Альфа-банк с начала 2023 года получил за нарушение рекламного законодательства 66 штрафов на сумму свыше 20 млн рублей, «Открытие» — 20 штрафов на 4,8 млн рублей, а Почта Банк — 12 штрафов примерно на 4 млн рублей. Чаще всего, заявили в ФАС, банки неверно указывают полную стоимость кредитов, доходность вкладов и параметры программ лояльности.

Сведения о полной стоимости кредита (ПСК) банки обязаны отражать в рекламных объявлениях с 23 декабря 2023 года. В нее входят годовой процент и любые платежи в пользу кредитной организации — страховка, платные оповещения и другие дополнительные оплачиваемые услуги.

В апреле Альфа-банк был оштрафован за телерекламу ипотеки под 5,6%, В ноябре банк рекламировал займы под 4,5% без указания полной стоимости кредита. «Открытие» в апреле штрафовали за рекламу кредита под 4% без указания ПСК.

В Почта Банке заявили «Известиям», что соблюдают законодательство о рекламе. С 2023 года ФАС возбудила против этого банка два дела о рекламе за неуказанную ПСК, но потом прекратила их, так как факт нарушения не подтвердился.

Управляющий партнер юрфирмы BBNP и член «Деловой России» Максим Барашев заявил изданию, что на фоне прибыли банков (в 2024 году она может достичь 2,3-2,8 трлн рублей) штрафы за нарушение закона о рекламе «меркнут» — даже после того, как с апреля 2024 года их повысили вдвое, до 1,6 млн рублей.

Ранее комиссия УФАС по Москве рассмотрела дело о рекламе Альфа-банка с участием певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой) и пришла к выводу, что в ролике нет нарушений. Заявление с жалобой на видео подавал неназванный гражданин.

Сначала антимонопольное ведомство обратило внимание, что в ролике не указано наименование кредитной организации, оказывающей банковские услуги, а также используются «бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения», в том числе применительно к государственной символике.

Рассмотрев дело, ФАС пришла к выводу, что «в настоящем случае не используются непристойные образы, сравнения и выражения», а «в описании видеоролика с рекламой содержится информация с указанием на АО “Альфа-Банк” как лица, оказывающего банковские услуги».

В 2021 году схожие претензии ФАС предъявляла к рекламному ролику Альфа-банка «Клип за 10 лямов» с рэпером Моргенштерном*. При этом глава ведомства Максим Шаскольский признавался RTVI, что сам этого ролика не видел. По его словам, жалобы на видео поступили от возмущенных интернет-пользователей.

* Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов