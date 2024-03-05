Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ближайшее время сможет приступить к проведению проверки сервиса пассажирских перевозок «Яндекс.Go» на предмет предполагаемого злоупотреблениыя доминирующим положением на рынке. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу ведомства Максима Шаскольского.

По его словам, появившиеся претензии к онлайн-сервису обусловлены жалобами пассажиров и водителей на блокировки в приложении, а также на стоимость поездок в последнее время.

В ходе выступления перед членами Совета Федерации Шаскольский отметил, что ранее ФАС не могла проверить деятельность агрегатора такси из-за его включения в реестр компаний, на которые распространяется мораторий на проверки

«У нас Яндекс.Go, например, тоже в реестре, и мы тоже не можем их проверять. А теперь сможем. И там жалоб очень много. Компания действительно доминирующее положение занимает — 80%. В разных регионах по-разному, но по Москве — не меньше. Там есть отдельные вопросы. Связаны они с порядком блокирования потребителей и водителей. Они связаны с порядком расчета вознаграждения и платы», — пояснил глава ФАС России.

Аналогичные пояснения антимонопольное ведомство давало по поводу этого сервиса в сентябре 2023 года. В самом «Яндекс.Go» рост цен объясняли воздействием трех факторов — нехваткой водителей, подорожанием автомобилей и вступлением в силу нового закона о такси.

Средний чек на такси в России в августе 2023 года составил 441 руб., а в Москве — 778 рублей. Средний чек по стране оказался на 6% выше уровня прошлого года и на 3% выше уровня июля 2023-го, а по Москве — на 14% и 2% соответственно. В ряде регионов России цены на такси выросли сильнее — в Удмуртии цена километра в пути выросла на 23,3% за месяц, в Татарстане — на 10,5%.

То, что «Яндекс.Go» занимает доминирующее положение на рынке, антимонопольное ведомство признало еще в 2021 году. На протяжении 2023 года оно приняло более 300 жалоб на сервис в связи со стоимостью поездок и блокировками пассажиров и водителей.

Мораторий на проверки IТ-компаний был введен российским правительством в марте 2022 года в связи с началом военной операции на Украине. Правительственное постановление освобождало включенные в специальный реестр организации от плановых проверок со стороны органов государственного и муниципального контроля. Срок действия моратория истекает 31 декабря 2024 года.

Претензии к высоким ценам на поездки, заказанные через «Яндекс.Go», неоднократно поступали от потребителей в последнее время в связи с обильными снегопадами в Москве. Сам сервис предупреждал, что из-за проблем на дорогах и большого количества заказов срабатывает принцип динамического ценообразования, но пассажиры все равно были шокированы расценками.