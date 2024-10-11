Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку ценообразования на рыбную продукцию в российских магазинах, проследив всю цепочку «от рыбака до прилавка», сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Решение начать такие исследования было принято после того, как спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о недоступности рыбы для большинства россиян.

В ФАС уточнили, что уже направили рыбодобывающим компаниям и поставщикам запросы на предоставление данных об объемах вылова рыбы, ее первичной обработке, упаковке, перевозке, структуре себестоимости, условиях и сроках хранения.

«В анализ войдут цены на наиболее популярные виды рыбы, которые составляют значительную часть продуктовой корзины — минтай, треска, пикша, сельдь, горбуша», — пояснили в антимонопольном ведомстве.

Кроме того, торговые сети предоставили ФАС данные о помесячном изменении средневзвешенных закупочных и розничных цен рыбы отдельных видов. На основе анализа этой информации антимонопольщики рассчитывают сделать выводы о том, как происходит ценообразование в этом сегменте продуктового рынка.

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Ранее на этой неделе председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заявила, что в российских магазинах небогатый выбор рыбной продукции, цены на которую постоянно поднимаются, делая ее недоступной большинству жителей страны. В качестве примера спикер Совфеда привела горбушу, которая в сентябре 2023 года стоила по 152 рубля за килограмм, а сейчас на Дальнем Востоке продается по 270 рублей за килограмм.

При этом, подчеркнула Матвиенко, Россия продолжает оставаться одной из крупнейших «рыболовных держав» в мире, а значит, ее граждане должны быть обеспечены рыбной продукцией.

Глава Совета Федерации констатировала, что нагрузка на отраслевые предприятия растет, поэтому ценообразование требует тщательного анализа.

«Если мы, власти, своими решениями повышаем нагрузку на предприятия отрасли, значит, мы должны понимать, что чудес не бывает и никто не будет работать в убыток», — подытожила сенатор.

В сентябре глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев объяснял подорожание рыбы низкими уловами. Росрыболовство допустило, что вылов тихоокеанского лосося в 2024 году может оказаться минимальным за последние 20 лет. Глава ведомства Илья Шестаков ранее прогнозировал, что по итогам года будет выловлено в общей сложности от 250 до 260 тысяч тонн лососевых — вдвое меньше, чем в 2023 году, когда объем вылова рыбы этих пород превысил 600 тысяч тонн.