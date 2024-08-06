Камала Харрис, баллотирующаяся на пост президента США от Демократической партии, выбрала кандидатом в вице-президенты губернатора Миннесоты Тима Уолца, сообщили 6 августа телеканал CNN и агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Как пишет CNN со ссылкой на собеседников, знакомых с процессом отбора кандидатов, Харрис «все больше сближалась» с Уолцом в последние дни отбора, что позволило ему «помочь в борьбе [Демократической партии] за победу над [республиканцами]».

CNN утверждает, что 6 августа будет сделано официально объявление о выборе Харрис, после чего она вместе с кандидатом в вице-президенты выступит на первом совместном митинге в рамках предвыборной кампании в Филадельфии. Затем действующий вице-президент отправится в турне по основным штатам.

Корреспондент CNN Джон Кинг отмечает, что Харрис выбрала Уолца кандидатом в вице-президенты, поскольку считает его «хорошим партнером по управлению». Источник телеканала в предвыборном штабе Харрис в штате Делавэр добавил, что губернатор Минессоты был «фаворитом штаба».

Агентство Reuters писало, что Харрис выбирает между Тимом Уолцом и губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро. Как пишет CNN, многие союзники кандидата от республиканцев Дональда Трампа опасались, что в своем выборе она остановится на втором кандидате.

Тиму Уолцу 60 лет. Более 20 лет он служил в Национальной гвардии. В 2007—2019 годах представлял в палате представителей конгресса консервативно настроенный 1-й избирательный округ, в котором до него побеждали в основном республиканцы. В 2018 году баллотировался на пост губернатора Миннесоты, который занимает с января 2019 года. CNN пишет, что Уолц был сторонником президента США Джо Байдена после его дебатов с Дональдом Трампом. Когда Байден отказался от участия в выборах, Уолц на следующий день поддержал Харрис и с тех пор, как отмечает телеканал, стал ее надежным соратником.

6 августа Камалу Харрис официально выдвинули в качестве кандидата в президенты от Демократической партии США — она получила 99% голосов из 4567 делегатов от партии в ходе поименного онлайн-голосования.