Бывший президент США Барак Обама заявил о поддержке Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов на выборах главы государства. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети X.

Обама заявил, что он и его жена Мишель в недавнем разговоре с Харрис сказали ей, что она будет «фантастическим президентом», а также заверили ее в своей полной поддержке.

«В этот критический для нашей страны момент мы сделаем все возможное, чтобы она победила в ноябре. Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам», — говорится в сообщении.

Публикация сопровождается видео, на котором Камала Харрис принимает звонок четы экс-президента.

«Мы звоним, чтобы сказать, что мы с Мишель очень гордимся тем, что поддерживаем тебя, и делаем все возможное, чтобы ты прошла через эти выборы и заняла Овальный кабинет», — говорит Обама в ролике. Бывшая первая леди Мишель Обама, в свою очередь, называет вице-президента «моя девочка».

«О боже мой. Мишель, Барак, это так много значит для меня — получить вашу поддержку. Давайте приступим к работе», — отвечает Харрис на видео.

Мишель Обама написала в своем аккаунте в X, что она вместе с мужем поддерживает Харрис «благодаря ее позитивности, чувству юмора и способности нести свет и надежду людям по всей стране».

В совместном заявлении четы Обама отмечается, что, у Харрис есть «видение, характер и силы, которые требуются в этот критический момент»:

«Мы согласны с президентом [Джо] Байденом, выбор Камалы был одним из лучших решений, которые он принял. У нее есть послужной список, чтобы доказать это».

Ранее кандидатуру Харрис, предложенную Байденом, поддержала чета Клинтонов.

Барак Обама в течение нескольких дней после выхода Джо Байдена из президентской гонки воздерживался от публичной поддержки каких-либо кандидатов от демократов. Как писало издание The New York Post со ссылкой на источники, экс-глава государства считает, что Харрис не сможет победить на выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Американские СМИ называли Обаму одним из представителей Демократической партии, которые убеждали Байдена выйти из президентской гонки после провальных дебатов. Газета The New York Times писала, что Байден считает бывшего президента и экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси главными зачинщиками кампании против его переизбрания.