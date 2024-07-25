Экс-президент США Барак Обама воздержался от поддержки вице-президента Камалы Харрис, так как считает, что она не сможет победить на выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Post (NYP) со ссылкой на источники в окружении семьи действующего американского лидера Джо Байдена.

«Обама очень расстроен, потому что знает, что она [Харрис] не сможет победить <…>. Обама знает, что она просто некомпетентна», — сказал собеседник издания.

По мнению источника NYP, Харрис не способна «обойти расставленные перед ней ловушки», не умеет вести дебаты и может «что-нибудь ляпнуть про Израиль, Палестину или Украину».

Обама «был шокирован» решением Байдена поддержать кандидатуру Харрис и находился «в ярости» по этому поводу, утверждает собеседник.

«Дела идут не так, как он хотел, поэтому он не присоединяется к поддержке Харрис со стороны Демократической партии», — добавил источник.

Как отмечает собеседник NYP, Обама рассчитывал, что после отставки Байдена основным кандидатом от Демпартии станет сенатор от Аризоны и бывший астронавт Марк Келли.

После объявления Байдена о выходе из президентской гонки Обама сделал заявление, в котором назвал действующего американского лидера «одним из самых значимых президентов Америки» и «патриотом высшего разряда». При этом бывший президент не выразил публичную поддержку никому из возможных кандидатов от демократов.

За несколько дней до выхода Байдена из предвыборной гонки газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Обама заявил союзникам о значительном сокращении шансов главы Белого дома на переизбрание. Как рассказали собеседники издания, экс-глава государства выразил мнение, что президенту нужно «серьезно рассмотреть жизнеспособность своей кандидатуры».

Как писала The New York Times, Байден считает Обаму и экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси главными зачинщиками кампании против его переизбрания. По информации издания, глава государства видит в бывшем президенте «закулисного кукловода» и держит на него обиду с тех пор, как тот отговорил его от участия в выборах 2016 года и поддержал Хиллари Клинтон.