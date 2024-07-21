Президент США Джо Байден после объявления о выходе из президентской гонки предложил выдвинуть вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на выборах главы государства. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети X.

Байден заявил, что выражает «полную поддержку и одобрение» кандидатуре Харрис.

«Моим самым первым решением в качестве кандидата от [Демократической] партии в 2020 году было выбрать Камалу Харрис своим вице-президентом. И это было лучшее решение, которое я принял», — говорится в сообщении.

«Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давай сделаем это», — призвал глава государства.

Итоговое решение о выдвижении должна принять национальная конвенция Демократической партии.

О том, что Камала Харрис станет кандидатом в президенты от демократов, накануне сообщил CNN. В Демпартии рассчитывают, что она сможет активнее и энергичнее конкурировать с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, говорится в материале.

Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки вечером 21 июля. В своем обращении к нации он заявил, что, несмотря на прекращение предвыборной кампании, продолжит исполнять обязанности главы государства до конца срока своих полномочий.

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