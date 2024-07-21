Президент США Джо Байден считает бывшего американского лидера Барака Обаму и экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси главными зачинщиками кампании, нацеленной против того, чтобы он продолжал борьбу за переизбрание. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в окружении Байдена.

Подобных трений между действующим президентом и лидерами его собственной партии перед выборами не наблюдалось уже много лет, пишет NYT.

По словам собеседников издания, Байден считает, что против него организована кампания с целью вывести его из президентской гонки, и «кипит от злости». Публикации в СМИ на эту тему, по мнению главы Белого дома, призваны усилить давление на него и вынудить к отставке, говорят источники газеты.

Они утверждают, что главным зачинщиком кампании Байден считает Нэнси Пелоси, а в Обаме видит «закулисного кукловода» и испытывает к нему раздражение.

По описанию источников NYT, Байден с «растущим ожесточением» наблюдал за появлением в СМИ сообщений, что Пелоси, Обама и другие лидеры демократов прогнозируют партии сокрушительное поражение в ноябре.

Не ускользнуло от Байдена и то, что Обама не отреагировал на критику со стороны своих бывших помощников в адрес действующего президента, пишет газета. Справедливо или нет, но это было истолковано как послание из лагеря бывшего лидера США, говорится в публикации.

NYT утверждает, что Байден держит обиду на Обаму с тех пор, как тот отговорил действующего президента от участия в выборах 2016 года. Тогда выдвинутая от Демпартии Хиллари Клинтон проиграла Дональду Трампу.

В последний раз Обама и Байден виделись в середине июня на мероприятии по сбору средств в Голливуде, до провальных дебатов с Трампом. Было очевидно, что Обаму «поразило и потрясло», насколько Байден постарел и выглядел дезориентированным, рассказал NYT бывший помощник Обамы, присутствовавший на вечере.

Источники The Washington Post (WP) утверждают, что Обама заявил союзникам о значительном сокращении шансов Байдена на победу в ноябре. Он считает, что президенту нужно «серьезно рассмотреть жизнеспособность своей кандидатуры», пишет издание.

Как на решение Байдена может повлиять Нетаньяху

Публично Байден и его команда настаивают, что он останется в гонке за президентское кресло. Однако в частном порядке близкие к нему люди говорят, что он все больше смиряется с тем, что ему, возможно, не удастся это сделать. Некоторые люди из окружения Байдена уже начали обсуждать даты и места возможного объявления о его уходе с поста.

По словам источников NYT, решение может затянуться из-за предстоящего 24 июля визита в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, с которым у Байдена напряженные отношения в связи с ситуацией в Газе. Советники Байдена считают, что он не хочет объявлять о выходе из гонки, пока визит не состоится, поскольку «не желает доставлять удовольствие» Нетаньяху.

По данным Bloomberg, в выходные Байден проведет встречу со своими главными политическими помощниками в «последней» попытке спасти предвыборную кампанию. При этом близкие к президенту люди утверждают, что его решимость переизбираться только укрепилась за последние дни несмотря на призывы выйти из гонки.

Политический обозреватель и комментатор телеканала Newsmax Марк Халперин заявлял со ссылкой на источники в Демпартии, что Байден может объявить о прекращении борьбы за переизбрание до 22 июля. По данным CNN, в случае его выхода из гонки кандидатом от демократов станет нынешний вице-президент США Камала Харрис.