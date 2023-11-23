Взрыв на Радужном мосту, который соединяет США и Канаду, произошел из-за ДТП. Об этом в соцсети X сообщает отделение ФБР в Буффало.

«ФБР в Буффало завершило расследование на Радужном мосту. Осмотр места происшествия показал отсутствие взрывчатых материалов, связи с терроризмом не выявлено», — сказано в публикации.

Спецслужба передала дело местной полиции.

Взрыв машины на мосту произошел накануне. В результате погибли два человека, находившиеся в машине. Также ранен 27-летний пограничник, его доставили в канадскую больницу Niagara Falls Memorial Hospital.

Как сообщал CNN, взрыв раздался на американской части моста. До того, как произошло ЧП, автомобиль проехал первый контрольно-пропускной пункт, где проверяются документы, удостоверяющие личность.

ABC со ссылкой на источники говорила, что правоохранительные органы обнаружили на месте происшествия «чемодан или портфель», в котором может находиться взрывное устройство. Однако позже губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила об отсутствии признаков терроризма во взрыве автомобиля.

Как сообщил телеканал CBC, по предварительным оценкам правительства и источников в правоохранительных органах, машина двигалась на высокой скорости, а затем врезалась в забор и зону досмотра таможни и пограничной службы, после чего загорелась и взорвалась.