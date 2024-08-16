Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США провели обыски в поместье Patria в Хантли (округ Раппаханнок, штат Вирджиния), которое принадлежит американскому политологу и ведущему российского Первого канала Дмитрию Саймсу, пишет Rappahannock News.

Ордер на обыск был выдан судом, уточнила представитель спецслужбы Саманта Шеро. Раскрывать детали расследования, в рамках которого проводились эти мероприятия, она отказалась, добавив лишь, что оно будет продолжаться.

О том, что поместье Саймса обыскивали, журналистам рассказал его сосед. По словам мужчины, агенты ФБР прибыли в поместье политолога утром 13 августа, вошли внутрь, а потом начали выносить оттуда различные предметы. На следующий день, в среду, они снова приехали и опять проводили обыск.

В документах окружного суда Раппаханнока говорится, что участок земли площадью 536,6 тыс. кв. м был куплен Саймсом и его женой летом 2021 года за $1,63 млн. Сам политолог сообщил Rappahannock News, что находится за пределами США.

По словам Саймса, он осведомлен о «какой-то деятельности» на территории принадлежащего ему поместья, но точно не знает, что там происходит, и уведомлений об обысках не получал. «Я озадачен и обеспокоен», — поделился он.

Дмитрий Саймс издает журнал The National Interest, он тесно связан с избирательным штабом кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Имя политолога упоминалось в документах, связанных с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы, приведшие к победе Трампа.

До 2022 года Саймс руководил Центром национальных интересов США. На этот пост его назначил экс-президент страны Ричард Никсон, неофициальным советником которого политолог являлся.

С 2018 года Саймс ведет на российском Первом канале телешоу «Большая игра». В 2023 году политолог принимал участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — был модератором пленарной сессии, на которой выступал президент России Владимир Путин.