Модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента России Владимира Путина станет политолог и заслуженный профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Караганов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников РБК, Караганов находится на карантине перед мероприятием. Караганов в разговоре с изданием не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Пленарное заседание с участием президента России пройдет 7 июня. По традиции оно станет центральным мероприятием ПМЭФ. Помимо Путина, на сессии выступят президент Боливии Луис Арсе и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В Кремле отказались раскрывать, кто будет модератором пленарной сессии с участием Путина. Советник президента Антон Кобяков отметил, что это будет «интересный, известный всем человек, глубоко погруженный в тему международных отношений».

В телеграм-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости пост на основе заявления Кобякова сопроводили размытым изображением, в котором угадывается американский журналист Такер Карлсон.

Сам Путин заявил, что «понятия не имеет», кто будет модератором пленарного заседания на ПМЭФ.

«Карлсон? Даже не знаю, кто будет модератором, понятия не имею. <…> Не знаю — мы с господином Карлсоном об этом не договаривались», ― сказал президент на встрече с руководителями международных информагентств 5 июня.

Путин адресовал вопрос о модераторе своему пресс-секретарю Дмитрию Пескову, который пообещал доложить об этом отдельно. На следующий день Песков сообщил, что президенту «было доложено», кто будет вести пленарную сессию на ПМЭФ, но не раскрыл подробности. В прошлом году модератором был американский политолог и телеведущий Дмитрий Саймс.

Чем известен Сергей Караганов

Сергей Караганов ― декан факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, заслуженный профессор, доктор исторических наук, один из основателей и почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

В июне 2023 года Караганов опубликовал в журналах «Профиль» и «Россия в глобальной политике» статью под названием «Тяжкое, но необходимое решение». В ней говорилось о возможности применения ядерного оружия для победы в конфликте с Украиной и Западом.

Политолог, в частности, предложил «восстановить» в Европе и США страх перед ядерной эскалацией, «иначе человечество обречено». Если же угрозы не сработают, «придется бить по группе целей в ряде стран», написал Караганов.

Позже он выпустил еще одну статью на ту же тему под заголовком «Выбора не остается: России придется нанести ядерный удар по Европе». В ней политолог выразил надежду, что Россия никогда не применит ядерное оружие, но назвал «легкомысленным» готовность использовать его лишь в случае «смертельной опасности» для государства.

По мнению Караганова, президент «в какой-то момент должен проецировать свою решимость применить ядерное оружие». Профессор ВШЭ уточнил, что речь идет об ударах по странам Европы, которые «оказывают наибольшее содействие» Украине, но не по самой Украине, поскольку «все-таки это наши люди».

В конце мая член Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов в своей статье для журнала «Профиль» предложил «подумать о демонстрационном ядерном взрыве» в качестве одной из мер против перерастания конфликта на Украине в прямое противостояние с Западом.