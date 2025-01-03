ФБР и министерство национальной безопасности США заявили о потенциальной угрозе нового нападения со стороны подражателей атаки, которая произошла ранее в Новом Орлеане. Об этом сообщает ABC News.

Соответствующее предупреждение было разослано в более, чем 18 тысяч отделений правоохранительных органов с целью повышения бдительности полицейских, которые должны отслеживать любые попытки использования средств передвижения в качестве орудия массового поражения.

В предупреждении, в частности, упоминается, что террористическая организация “Исламское государство”*, членом которой назвал себя Шамсуд-Дин Джаббар, совершивший атаку в Новом Орлеане, продвигала идею применения средств передвижения как орудий теракта с 2014 года.

По словам источников ABC News, террористы в последние месяцы активизировали призывы к своим сторонникам использовать низкотехнологичные, подручные, массовые средства уничтожения.

Несмотря на это, в обращении ведомств оговаривается, что Джаббар действовал под влиянием идеологии террористов, однако без чьего-либо стороннего участия. В полиции назвали безосновательными заявления о том, что организация взяла на себя ответственность за нападение в Новом Орлеане.

Грузовой автомобиль въехал в толпу, отмечавшую Новый год, утром 1 января в Новом Орлеане. Как сообщили в ФБР, в грузовике было найдено самодельное взрывное устройство. В результате нападения погибли 14 человек, более 30 были ранены.

За рулем автомобиля находился 42-летний ветеран, житель Техаса Шамсуд-Дин Джаббар, который открыл огонь по полиции и погиб в результате столкновения. В настоящий момент продолжаются работы, направленные на определение контактов мужчины перед преступлением.

* организация признана в России террористической, ее деятельность запрещена