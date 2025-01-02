Погибшим водителем электромобиля Tesla Cybertruck, который взорвался 1 января возле отеля Trump International в Лас-Вегасе, оказался ветеран армии США Мэтью Ливельсбергер. Он служил на той же военной базе, что и Шамсуд-Дин Джаббар, который ранее в тот же день въехал на грузовике в толпу людей в Новом Орлеане, сообщают Denver7 и KNTV со ссылкой на источники в федеральных органах.

Ливельсбергер был единственным погибшим при взрыве кибертрака. Семь человек, находившихся поблизости, получили легкие травмы, некоторых доставили в больницу. Внутри машины были обнаружены фейерверки и канистры с топливом для кемпинга.

Как выяснили в полиции, электромобиль был взят в прокат через каршеринговую компанию Turo в городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), откуда и прибыл в Лас-Вегас (штат Невада). Ливельсбергер жил в Колорадо-Спрингс, причем с его именем там связано несколько адресов.

Один из жилых комплексов был в среду оцеплен ФБР, оттуда вывели людей, сообщал News5. Съемочная группа телеканала заметила там бронетехнику и агентов в тактическом снаряжении, однако полиция заверила, что угрозы для сообщества нет.

ФБР расследует взрыв в Лас-Вегасе как возможный теракт и изучает вероятную связь между ним и терактом в Новом Орлеане, в котором погибли не менее 15 человек и еще 30 были ранены. В частности, грузовик, который использовал Шамсуд-Дин Джаббар, также был арендован через приложение Turo, пишет New York Post со ссылкой на чиновников.

Основатель компании Tesla Илон Маск также допустил, что события в Лас-Вегасе и Новом Орлеане могут быть связаны. Взрыв возле отеля он назвал «террористической атакой» и заявил, что ущерб был минимальным благодаря конструкции кибертрака.

«Злобные идиоты выбрали не то транспортное средство для террористической атаки. Кибертрак фактически сдержал взрыв и направил взрывную волну вверх. Даже стеклянные двери вестибюля не были разбиты», — написал Маск в соцсети X.

Newsweek сообщает, что в сети есть несколько аккаунтов, предположительно связанных с Мэтью Ливельсбергером. Согласно профилю на LinkedIn, он, возможно, работал специалистом по разведке и операциям спецназа и прослужил в армии более 19 лет. Вероятно, он имеет степень бакалавра наук в области стратегических исследований и анализа обороны, окончив с отличием Норвичский университет — частную военную академию в штате Вермонт.