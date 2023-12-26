Федеральное бюро расследований (ФБР) изучает угрозы в адрес сотрудников Верховного суда Колорадо, которые запретили экс-президенту США Дональду Трампу избираться в штате на должность главы государства на президентских выборах 2024 года. Об этом пишет Axios со ссылкой на заявления ФБР и представителя департамента полиции города Денвер.

По данным издания, в сторону судей поступили угрозы с требованием раскрыть их личные данные: номера телефонов, электронные почты и адреса их места работы. Кроме того, один из сторонников Трампа написал в социальных сетях, что сотрудники суда, которые запретили бывшему президенту избираться в Колорадо, «должны быть повешены».

Исследовательская организация Advance Democracy провела анализ подобных заявлений и выявила «значительную насильственную риторику» сторонников Трампа против судей, которая распространяется в соцсетях.

Собеседник Axios рассказал, что на фоне поступающих угроз полицейские в усиленном режиме патрулируют районы, в которых проживают судьи. Также ситуацию курирует ФБР.

«Мы будем решительно расследовать любые угрозы или применение насилия, совершенные кем-то, кто использует экстремистские взгляды для оправдания своих действий, независимо от мотивации», — заявили в спецслужбе.

В полиции Колорадо указали, что в случае необходимости судьям будет предоставлена дополнительную поддержку.

20 декабря Верховный суд Колорадо запретил Дональду Трампу баллотироваться в президенты в этом штате. Решение было принято на основании 14-й поправки Конституции США, которая запрещает чиновникам занимать государственные должности, если они принимали участие в мятеже. Речь идет о событиях 6 января 2021 года, когда произошел штурм Капитолия сторонниками Трампа. Тогда митингующие не признали поражение бывшего президента на выборах.

По данным CNN, исключение Трампа из праймериз в Колорадо поддержали четыре судьи, трое выступили против. Решение суда не вступит в силу до 4 января 2024 года, экс-президент может подать апелляцию в Верховный суд США. Представители команды Трампа заявили, что опротестуют «глубоко недемократическое решение» суда в Колорадо и потребуют отменить это.