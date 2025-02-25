По итогам 2024 года Федеральный банк Германии (Бундесбанк) впервые с 1979 года зафиксировал убытки, их сумма составила €19,2 млрд. Об этом сообщает он сам со ссылкой на финансовую отчетность.

«За отчетный (2024 — Прим. RTVI) год компания сообщила о балансовом убытке в размере €19,2 млрд. Однако в будущем дополнительные потери в год, скорее всего, будут ниже», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Бундесбанка.

По словам главы регулятора Йоахима Нагеля, дополнительные убытки в будущем окажутся ниже. «Пиковые годовые нагрузки, вероятно, уже позади», — отметил он.

При этом общие активы в 2024 году снизились примерно на €149 млрд, — 5,9%, — до €2,373 млрд.

Нагель отметил, что у Бундесбанка «надежный» баланс, объяснив, что стоимость его резервов, в частности, по золоту превышает текущие и возможные накопленные убытки. «На конец 2024 года они составляют €267 млрд», — подчеркнул глава регулятора.

Как отмечал Бундесбанк в декабре 2024 года, прогноз роста ВВП страны ухудшился. Ожидалось, что в 2025 году Валовой внутренний продукт увеличится лишь на 0,2% вместо 1,1%, прогнозируемые в июне. В 2026 экономика страны вырастет на 0,8%, а в 2027 на 0,9%. Глава Бундесбанка назвал «глобальный рост протекционизма» — главным источником неопределенности, влияющего на прогнозы регулятора.

В феврале 2024 года глава Минфина Германии заявлял об отсутствии экономического роста, из-за которого страна, по его словам, стремительно беднеет. За несколько часов до этого Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обнародовала прогноз роста экономики ФРГ на 2024 год, сократив его почти вдвое — до 0,3%.