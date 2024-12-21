Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что украинский президент Владимир Зеленский предлагал ему €500 млн из российских активов за поддержку членства Украины в НАТО. Зеленский называл «стыдными» рассуждения Словакии о деньгах в условиях военного конфликта.

Как пишет издание Politico, Фицо рассказал, что такой вопрос был поднят после того, как он сказал Зеленскому, что Словакия из-за остановки соглашения о транзите российского газа через Украину может потерять около €500 млн в год.

«[Зеленский] спросил меня, проголосую ли я за членство [Украины] в НАТО, если он отдаст мне €500 млн российских активов, и, конечно, я ответил: “Никогда”», — заявил Фицо.

Politico обратилось к пресс-секретарю Зеленского за комментариями по поводу слов Фицо, но на момент публикации ответа украинской стороны не последовало.

Зеленский ранее на этой неделе назвал «стыдным» тот факт, что Словакия опасается потерять деньги без российского газа.

«Когда Словакия сегодня поднимала этот вопрос и говорила, что она теряет деньги, это стыдно. Мы теряем больше. Стыдно говорить о деньгах во время войны, потому что мы теряем людей. Но если мы будем совсем прагматичны, Украина гораздо больше теряет на энергетике из-за этой войны», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по «FreeДом»).

Украина с 1 января 2025 года остановит транзит российского газа в Европу через свою территорию. Президент России Владимир Путин 19 декабря заявил, что «Газпром» это «переживет». По его словам, от продления транзитного контракта отказалась именно украинская сторона, «хотя получала $700-800 млн в год за контракт».

По словам сербского президента Александра Вучича, из-за отказа Украины продлить транзит газа Фицо намерен в понедельник, 23 декабря, отправиться в Москву на встречу с Путиным.