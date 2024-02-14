Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал экс-адвоката и игрока «Что? Где? Когда?» Илью Новикова* по делу о военных «фейках» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Срок установленного судом ареста составляет два месяца с момента фактического задержания Новикова в России или его экстрадиции или депортации в Россию, пояснила представитель суда агентству ТАСС.

Сам Новиков*, комментируя заочный арест, заявил, что шлет Родине ответную «валентинку», и опубликовал в фейсбуке** фотографию снаряда с надписью: «С любовью / 14.02.24 / Илья Н.».

О том, что Следственный комитет возбудил в отношении Новикова* уголовное дело по статье о «фейках», стало известно в декабре 2023 года. ТАСС передавал со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что Новиков* в интервью на YouTube-канале «публично сообщил под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о причастности российской армии к убийствам мирного населения в Буче Киевской области».

«В ходе экспертизы также установлено, что в высказываниях Новикова* содержится мотив политической ненависти и вражды, в том числе по отношению к представителям высших органов управления России», — отмечал собеседник агентства.

Илья Новиков* родился в Москве 11 февраля 1982 года, с отличием окончил Российскую академию правосудия, с 2002 по 2016 годы был постоянным игроком интеллектуального шоу «Что? Где? Когда». В качестве адвоката он защищал украинскую летчицу Надежду Савченко и режиссера Олега Сенцова, представлял интересы Фонда борьбы с коррупцией*** и правозащитного центра «Мемориал»****, ликвидированного по решению Верховного суда.

По словам Новикова*, его российская адвокатская практика прекратилась в день начала военной операции на территории Украины.

«24 февраля [2022 года] на всех делах был поставлен жирный крест. Я не появлюсь в России ни в каком обозримом будущем. Я не только не буду практиковать, но я и, разумеется, не приеду в Россию, поскольку я иностранный агент, на меня возбуждено уголовное дело, я нахожусь в федеральном розыске», — говорил Новиков* в интервью.

В конце ноября 2022 года Минюст России внес Новикова* в реестр иноагентов, а через несколько дней МВД объявило его в розыск по уголовной статье (какой именно, не уточнялось).

Летом 2023 года Новиков* рассказал в интервью, что после начала военных действий вступил в киевскую тероборону, но затем вернулся к гражданской работе. В июне 2023 года Адвокатская палата Москвы лишила его статуса адвоката.

В октябре 2023 года, Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила против Новикова* дело о госизмене в форме перехода на сторону противника (ст. 275 УК). По версии следствия, после начала военной операции адвокат уехал из России и вступил в Силы территориальной обороны Украины, где служит до сих пор, «а именно прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях, занимается пропагандистской работой». Сам юрист говорил, что живет в Киеве с 2019 года и ведет на Украине адвокатскую деятельность, а доверителей в России у него не осталось.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов

** деятельность Meta по распространению соцсетей Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена

*** признан судом экстремистской организацией и запрещен

**** внесен Минюстом в реестр иноагентов и ликвидирован решением Верховного суда России