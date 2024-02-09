Прокурор попросил Рязанский областной суд приговорить к 25 годам лишения свободы фигуранта дела «Сети»* Максима Иванкина по делу об убийстве двух человек. Об этом сообщают телеграм-каналы «Осторожно, новости» и Sota.

Обвинение также запросило Иванкину два года ограничения свободы. Он отказался выступить с последним словом, оглашение приговора назначено на 12 февраля.

В январе 2024 года коллегия присяжных единогласно признала Иванкина виновным по делу об убийстве знакомых ― 19-летней Екатерины Левченко и 21-летнего Артема Дорофеева. Молодые люди числились пропавшими с 2017 года.

Осенью того же года тело Дорофеева нашли в лесу в Рязанской области, но останки идентифицировали только спустя два года. О судьбе Левченко не было известно до 2020 года, когда в СМИ появились публикации о возможной причастности к убийству Иванкина и его знакомого Алексея Полтавца.

Полтавец признался журналистам в убийстве и указал место захоронения Екатерины Левченко. Ее останки нашли около деревни Лопухи в Рязанской области.

По версии следствия, в апреле 2017 года Иванкин, Полтавец, Дорофеев и Левченко уехали из Пензы в Рязань, чтобы избежать уголовного преследования по делу о распространении наркотиков. Иванкин и Полтавец обманом заманили приятелей в лес и убили их, поскольку Левченко и Дорофеев хотели вернуться и сдаться полиции, считает обвинение.

Иванкину предъявили обвинение по статье об убийстве двух лиц, совершенном по предварительному сговору (п. п. «а», «б», «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Полтавец, который в 2017 году уехал из России, объявлен в розыск.

Иванкин не признал вину, а также утверждал, что дал признательные показания под пытками. В 2020 году суд приговорил Иванкина к 13 годам колонии строго режима по делу «Сети»*. По версии ФСБ, жители Пензы и Петербурга создали террористическую организацию и хотели свергнуть власть с помощью вооруженного мятежа. Фигуранты дела получили от шести до 18 лет колонии.

* организация признана террористической и запрещена на территории России