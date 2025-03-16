Власти США обратились за помощью к Европе из-за острого дефицита яиц, вызванного птичьим гриппом, массовые вспышки которого происходят в стране на протяжении последних лет. Финская ассоциация птицеводства подтвердила, что получила запрос, но ответила отказом, передает Yle.

Исполнительный директор организации Веера Лехтиля поясняет, что экспорт яиц в настоящее время не представляется возможным, поскольку с властями США не проводились переговоры о доступе на рынок, а это потребует затяжного процесса, включающего обширные проверки и исследования.

«Начать экспорт — непростая задача, поскольку нет согласованных правил», — говорит Лехтиля. По данным Helsingin Sanomat, ответ был подготовлен ассоциацией совместно с Финским управлением по контролю за продуктами питания и направлен должностным лицам США.

Финляндия не имеет национального разрешения на экспорт яичных продуктов в США и никогда не экспортировала туда куриные яйца. В ассоциации подчеркнули, что даже если бы такие поставки формально стали возможными, это не принесло бы американцам ощутимой пользы.

«Из-за птичьего гриппа там пришлось забить миллионы птиц. У нас в Финляндии всего четыре миллиона кур-несушек. Количество, которое мы могли бы экспортировать, не решило бы проблему нехватки яиц», — поясняет Лехтиля.

По данным Министерства сельского хозяйства США, только за первые два месяца 2025 года в результате вспышек птичьего гриппа в коммерческих стаях погибло более 35 миллионов птиц. По данным датского журнала AgriWatch, США также запросили яйца у Дании, Швеции и Нидерландов.

Один из крупнейших производителей яиц в Швеции Kronägg сообщил ежедневной газете Aftonbladet, что вряд ли будет экспортировать яйца в США, поскольку это будет сложно из-за различных экспортных ограничений. Кроме того, в самой Европе также наблюдается дефицит яиц.

«Птичий грипп — это не только американская проблема; это серьезная глобальная проблема, — говорит Лехтиля. — Хотя Финляндии пока удается с ней успешно справляться, для ее предотвращения требуется постоянная работа».

По данным Финского управления по контролю за продуктами питания, некоторые страны имеют соглашения об экспорте яиц с США, включая Нидерланды, Литву и Канаду. CNN сообщает, что Турция планирует экспортировать яйца в США.