Контрольно-пропускные пункты на границе Финляндии и России откроются 23 декабря, если до этого срока не будет принято новых решений, пишет газета Iltalehti со ссылкой на решение финского правительства. До этой же даты просители убежища смогут подавать прошения только на одном КПП — «Раджа-Йосепи» в Инари.

Пограничная служба Финляндии предупредила, что «сохраняет готовность реагировать» на любые возможные изменения в ситуации и продолжит закрывать пропускные пункты в соответствии с постановлениями правительства. В ведомстве заверили, что на всех КПП установлены заграждения и усилен пограничный контроль.

Заместитель начальника Пограничной службы контр-адмирал Маркку Хассинен подтвердил изданию Yle срок предполагаемого открытия КПП, уточнив, что срока закрытия продолжительностью один месяц должно хватить для снятия кризиса с беженцами.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на состоявшейся 23 ноября пресс-конференции заявил, что применяемые сейчас «радикальные меры» являются продолжением политики властей страны по обеспечению безопасности. По его словам, ситуация на восточной границе не улучшилась — скорее наоборот, «есть признаки расширения» проблем с беженцами. Однако, подчеркнул финский премьер, текущее положение не позволяет закрыть границу полностью. «Это, впрочем, может быть пересмотрено, если ситуация усложнится», — подытожил Орпо.

При этом, отмечает финская пресса, соседняя Эстония не испытывает серьезных проблем с наплывом беженцев. «За последние семь дней в Эстонию пытались добраться в общей сложности 30 человек», — сообщает Yle, уточняя, что все они были отправлены назад.

По словам министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, сказывается разница в подходе к перескающим границу гражданам: в Финляндии их впускают на КПП, а в Эстонии — нет. Контролировать этот процесс легко, поскольку все попытки въезда беженцев в прибалтийскую республику имеют место в Нарве.

«Граница там пересекает мост через реку Нарвайоки, которая имеет ширину 100 метров. Пограничные власти Эстонии следят за мостом. Если направляющиеся из Ивангорода в Нарву иностранные граждане внушают подозрения, их останавливают перед КПП и отправляют обратно, не давая возможности подать прошение о предоставлении убежища», — объяснил директор пограничного управления Полиции и пограничного агентства PPA Вейко Коммусаар. Обратиться с таким прошением к эстонским властям, не находясь на территории республики, местное законодательство не позволяет.

В целом, по словам Ляэнеметса и Коммусаара, Эстония готова оперативно закрыть КПП на границе с Россией, если там возникнут сложности на фоне «роста давления из-за решения Финляндии по закрытию границы». Чиновники подчеркнули, что на контрольно-пропускных пунктах в профилактическом порядке были установлены заграждения из бетонных блоков и колючей проволоки. «Но мы не собираемся закрывать границу только лишь ради самого ее закрытия», — заверил Ляэнеметс.

В Мурманской области на фоне ситуации с финской границей решили ввести режим повышенной готовности и принять ряд дополнительных мер для обеспечения безопасности наших жителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Андрей Чибис.

Он отметил, что после решения Финляндии закрыть все КПП на границе с Россией кроме «Райа-Йоосеппи», которому с российской стороны соответствует МАПП «Лотта» Кольского района число желающих попасть на финскую территорию через Мурманскую область может «кратно возрасти».

Чибис привел в пример КПП «Салла», где уже выросло количество иностранцев: минувшей ночью его пытались перейти около 400 человек, но финские пограничники пропустили всего 50. «Мы в оперативном режиме отрабатываем все вопросы с правоохранительными органами, чтобы не допускать нарушений правопорядка», — заверил мурманский губернатор.

В выпущенном позже видеообращении Чибис вновь подчеркнул, что Финляндия «жестко ограничила пропускную способность» КПП в Мурманской области, создав тем самым риск скопления мигрантов с российской стороны.

При этом в Финляндии нарастает дискуссия о пересмотре практики предоставления убежища иностранцам. Так, директор Центра гибридной экспертизы Юкка Саволайнен заявил Iltalehti, что на восточной границе страны надо «начать совершенно новый этап» работы с иностранцами.

«Человека, у которого, похоже, не было никаких проблем с приездом в Россию и которого не преследуют русские, можно вернуть в Россию», — убежден аналитик, призывая Хельсинки «не пересматривать международные соглашения, но взглянуть на них по-новому».

Саволайнен уверен, что Финляндии надо искать «новые толкования» документов, регламентирующих прием просителей убежища. «И ничего страшного, если придется отвечать в суде. В административной работе и бизнесе совершенно нормальной практикой считается поиск альтернативных трактовок документов. Почему этот подход нельзя применить в сфере иммиграции?» — рассуждает он.