Власти Финляндии приняли решение закрыть до 23 февраля 2024 года все КПП на границе с Россией, кроме «Райя-Йоосеппи» (с российской стороны — «Лотта») — самого северного погранперехода, расположенного примерно в 250 километрах от Мурманска, сообщил на пресс-конференции премьер-министр страны Петтери Орпо. В четверг, 23 ноября, предложение должно пройти утверждение в правительстве.

По словам премьера, это временная мера, связанная с наплывом просителей убежища, который рассматривается, как гибридная операция, проводимая Москвой. По данным Yle, только в ноябре в Финляндию из России прибыли около 700 человек, которые попросили предоставить им убежище.

Как отметил Орпо, если ситуация с мигрантами будет ухудшаться, Финляндия готова принять еще более решительные меры. «Это решение направлено на то, чтобы дать четкий сигнал о том, что мы не потворствуем этой деятельности и хотим нормализовать ситуацию <…> Россия спровоцировала эту ситуацию и она же в состоянии ее разрешить», — сказал он.

Глава пограничного управления Маркку Хассинен в свою очередь заявил, что на восточной границе продолжаются нарушения пограничной безопасности. По его словам, «организованная нелегальная иммиграция» распространилась на северные погранпункты, в связи с чем и было принято сегодняшнее решение. Глава МВД Мари Рантанен назвала такую меру необходимой, пояснив, что закрытие КПП — вопрос политики безопасности страны.

С 18 ноября Финляндия закрыла четыре из девяти пограничных пунктов на восточной границе. Речь идет о КПП «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») и «Ниирала» («Вяртсиля»), решение будет действовать до 18 февраля 2024 года. Такое решение Хельсинки приняли в связи ростом числа прибывающих к границе мигрантов, которые запрашивали убежище и не имели при себе необходимых документов.

Финские СМИ отмечали, что это граждане третьих стран, которые использовали Россию как транзитную страну (в том числе выходцы из Ирака, Сирии, Йемена и Сомали). Российский МИД назвал соответствующие обвинения «очень странными», пообещав ответные меры.

После закрытия КПП на границе между странами российское внешнеполитическое ведомство выразило протест послу Финляндии в Москве Антти Хелантерею, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позицию финских властей «исключительно русофобской».

20 ноября финское издание ltaLehti со ссылкой на источники в сферах внешней политики и безопасности сообщило, что власти Финляндии планируют полностью закрыть свою границу с Россией в ночь с 21 на 22 ноября. Официально власти страны об этом шаге не сообщали.