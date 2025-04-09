Законопроект, который разрешает обслуживать лифты в жилых домах только профессионалам, внесенным в особый реестр, чтобы сократить число несчастных случаев, вряд ли решит проблему. Об этом RTVI заявила замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Опасность для граждан нашей страны»

Госдума 9 апреля в первом чтении приняла законопроект о создании спецреестра организаций, занимающихся обслуживанием лифтов в жилых домах. Эта мера, как считают законодатели, должна сократить число аварий с подъемниками, а также время ожидания лифта в многоэтажных домах. Документ поддержали 377 депутатов, воздержались 17 парламентариев, передает корреспондент RTVI.

Организации, которые могут обслуживать лифты и включенные в специальный реестр, должны будут заключить договор на обслуживание лифтов с управляющей компанией, ТСЖ, жилищным кооперативом, а также с лицами, ответственными за содержание помещений в доме.

Требования к ним для включения их в реестр, порядок ведения списка и исключения из него, а также условия заключения договоров на обслуживание лифтов и так далее должно будет установить правительство.

Автор законопроекта, замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов во время обсуждения документа заявил, что в законодательстве не урегулированы правовые вопросы, связанные с обслуживанием лифтов.

«Зачастую оно осуществляется лицами, которые не обладают ни оборудованием, ни компетенцией, не имеют квалифицированных кадров, поэтому результатом является рост числа оборудования, эксплуатируемого в аварийном состоянии, и, как следствие, представляющего опасность для граждан нашей страны», — добавил он.

Депутат привел данные Ростехнадзора, согласно которым за последние 5 лет в России произошло более 330 несчастных случаев, связанных с лифтами, из которых более половины — это несчастные случаи с тяжелыми травмами или смертью граждан.

Депутат Госдумы Владимир Плякин поинтересовался у авторов инициативы, предусматриваются ли какие-то меры для «предотвращения возможного роста коммунальных платежей для собственников жилья», ведь из-за реестра компании будут лицензироваться, а их работникам придется повышать квалификацию.

Парламентарий счел логичным, что в этом случае и «затраты на обслуживание в многоквартирных, скорее всего, должны будут вырасти».

В ответ на это Колунов пообещал, что тарифы на ЖКУ не вырастут, так как денег, которые сейчас тратятся на обслуживание лифтов, по его оценке, «достаточно».

«Проблема в том, что обслуживающие эксплуатационные компании не направляют по расчету необходимых денег на содержание лифтового имущества, поэтому точно не относится к повышению тарифа. Это раз. И второе — все-таки законопроект направлен на более профессиональные компании, которые будут обслуживать», — заявил он.

«Одним реестром не обойдешься»

Разворотнева заявила RTVI, что спецреестр решит проблемы лишь отчасти, так как решение вопросов в этом направлении требует комплексного подхода. Она добавила, что сейчас не хватает специалистов, а из подъемников, требующих ремонта, уже выстроилась «очередь».

«По причине нехватки денег у нас действительно на одного электротехника, если я не ошибаюсь, приходится до 40 лифтов в день. Это физически невозможно сделать. И это происходит уже в отсутствии реестра. То есть проблемы с обслуживанием лифтов надо решать, но они комплексные, они сложные, и одним реестром здесь, конечно, не обойдешься», — сказала депутат.

Обслуживать лифты могут разные организации, продолжила она, поэтому было бы куда более «правильно сформулировать критерии для компаний, обслуживающих лифты и лифтовое оборудование». Однако, добавила Разворотнева, в этой ситуации возникает несколько вопросов, первый из которых касается критериев к компаниям, включенным в спецреестр.

«Здесь надо их очень внимательно отрабатывать с рынком. И самое главное, чтобы это не стало неким барьером на пути добросовестных компаний, не удорожало их работу, не усложнило их работу, потому что, конечно, рабочих рук, в том числе сервисных лифтовых компаний, не хватает», — подчеркнула парламентарий.

Еще один вопрос, добавила Разворотнева, звучит так: «Кто будет следить за качеством работы этих компаний после включения в реестр?»

«Ну, включили мы их. Ну, хорошая компания. А дальше она работает плохо, не выполняет свои обязанности. Вот вопрос контроля. Это тоже вопрос, который придется решать отдельно», — сказала она.

Третий вопрос связан с «отсутствием средств на содержание лифтов», отметила Разворотнева.

«Во многих регионах цена обслуживания месячная домофона выше, чем обслуживания лифта. И тут вопрос нормирования платы и снижения нагрузки на одного электромеханика. Этот вопрос следует решать комплексно, в составе определения минимального размера платы за содержание общего имущества многоквартирного дома в целом, потому что нельзя отдельно определить стоимость лифта, заставить управляющую организацию заплатить эту цену, а потом у нее не останется денег на ремонты, на техническое обслуживание», — сказала она.

Кроме того, есть еще одна тема, требующая внимания в этой ситуации, — это предоставление собственникам жилья возможности платить напрямую обслуживающей компании, а не через управляющую, сообщила собеседница RTVI.

«Часто деньги на обслуживание лифтов в нормальном количестве собираются с собственников, но не поступают от управляющей компании к обслуживающей. То есть часть средств оседает на счетах управляющей компании. Не будем их винить за это, не всегда они действительно негодяи, потому что какие-то свои дыры они, может быть, закрывают, что-то сами делают», — сказала она.

Разворотнева рассказала RTVI, что сейчас готовит соответствующий законопроект.

«Но тут очень важно, чтобы это был действительно долгосрочный контракт, чтобы компании могли планировать текущие ремонты на более длительный срок», — заявила она.